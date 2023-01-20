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Зеленский призвал обсудить отправку Украине ракет и F-16 на следующем "Рамштайне"

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Пятница 20 января 2023 11:58
Зеленский призвал обсудить отправку Украине ракет и F-16 на следующем "Рамштайне" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Владимир Зеленский призвал союзников созвать новое заседание в формате "Рамштайн" для того, чтобы обсудить отправку в Украину дальнобойных ракет и истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Призыв украинского президента прозвучал во время обращения к Контактной группе по обороне Украины на американской базе Рамштайн в Германии.

По словам Зеленского, предоставление Украине дальнобойных ракет и истребителей будет шагом вперед по сравнению с помощью, которую союзники выделяют сейчас.

Напомним, ранее мы писали, что Нидерланды готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16. Если от Украины поступит соответствующий запрос.

Кроме того, в Пентагоне отмечали, что в США признают потребность Украины в дальнобойных ракетах и Вашингтону необходимо подумать, как преодолеть этот вызов.

Стоит отметить, что следующее - девятое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" может состояться ближе к годовщине полномасштабного нападения России на Украину (24 февраля).

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