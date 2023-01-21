Игнат об истребителях F-16: могли бы закрыть часть неба Украины

Американские истребители F-16 в случае поставок в Украину могли бы закрыть часть неба от российских ракетных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телеканала " Київ ".

По его словам, F-16 вряд ли смогут сбивать ракеты, которые летят по баллистической траектории, но крылатые ракеты "могли бы быть хорошими целями для таких самолетов".

Он также подтвердил, что американские истребители способны закрыть часть воздушного пространства Украины.

"Это так и есть во всех странах мира, что большинство страны перекрывается именно авиационными подразделениями. Есть самолеты, которые стоят на боевом дежурстве, и, если появляется угроза, они поднимаются в небо и вылетают перехватывать ракеты", - отметил Игнат.

Он добавил, что средства ПВО защищают более локальные объекты - военные аэродромы, критическую инфраструктуру, правительственные здания.

"Поэтому самолеты там - более основная часть ПВО, чем зенитные комплексы", - добавил Игнат.