Резников подтвердил, что девятый "Рамштайн" состоится в феврале

Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что следующая встреча по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.

Глава Минобороны отметил, что вернулся из Германии после восьмой встречи партнеров. По его словам, с каждой встречей растет доверие союзников к Украине.

"Это все благодаря упорному труду наших воинов и представителей. Больше доверия означает больше оружия. Чтобы защитить нашу землю, море... и небо! Рамштайн-9 состоится в феврале", - сообщил Резников.

При этом министр обороны не раскрыл деталей следующей встречи.

Напомним, ранее замглавы Офиса президента Андрей Сибига заявил, что следующий "Рамштайн" пройдет в феврале и будет "авиационным".

Также отметим, что на последней встрече партнеров президент Владимир Зеленский призвал на следующем "Рамштайне" обсудить перспективы передачи Украине истребителей F-16.

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