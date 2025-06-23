Угроза остается: Фордо мог устоять после американских ударов, - Нетаньяху

"Мы проанализируем ситуацию. И в любом случае мы обеспечим, чтобы от этих ядерных объектов не исходила угроза", - подчеркнул премьер во время пресс-конференции для местных и иностранных СМИ.

Глава правительства также сообщил, что операция США не сопровождалась никакими политическими условиями.

По его словам, Израиль не обязывался прекращать боевые действия в Секторе Газа в обмен на американские удары по ядерной инфраструктуре Ирана.

"Президент Трамп не выдвигал никаких условий. Это не характер наших отношений, должен сказать. Мы говорим откровенно. Мы говорим как друзья, настоящие друзья. И он - великий лидер. Он принимает решения для Америки", - отметил Нетаньяху.

Глава правительства также добавил, что был предупрежден о начале операции: "Это вполне естественно. Так же, как он заранее знал, когда мы будем действовать, мы знали заранее, когда будет действовать он".

В ответ на вопрос CNN о местонахождении запасов обогащенного урана объемом 400 килограммов, Нетаньяху отметил, что Израиль имеет "интересную развединформацию" о возможном местонахождении.

"Мы внимательно это отслеживаем. Могу сказать, что это важный компонент ядерной программы. Не единственный и недостаточный, но важный. И у нас есть интересная разведка по этому поводу... Извините, я не могу поделиться ею с вами", - добавил Нетаньяху.