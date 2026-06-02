Если рядом нет аптеки: в НСЗУ рассказали, как получить "Доступные лекарства" по почте

20:13 02.06.2026 Вт
3 мин
В НСЗУ уточнили, какие группы препаратов запрещено пересылать по почте
aimg Татьяна Веремеева
Если рядом нет аптеки: в НСЗУ рассказали, как получить "Доступные лекарства" по почте Фото: Украинцы могут получить лекарства бесплатно по почте (freepik.com)
Украинцы, которые не имеют поблизости аптеки с договором Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), могут получить препараты по программе "Доступные лекарства" через сервис "Укрпошта.Аптека". Доставка таких лекарств является бесплатной.

Читайте также: "Доступных лекарств" стало больше: какие новые препараты можно получить бесплатно или с доплатой

Главное:

  • Лекарства по почте: Украинцы могут бесплатно получать препараты по программе "Доступные лекарства" через почтовый сервис "Укрпочта.Аптека".
  • Для кого это актуально: Услуга создана прежде всего для жителей отдаленных сел, общин с ограниченным доступом к аптекам и прифронтовых территорий со сложной логистикой.
  • Что можно заказать: Через почту доступны лекарства против сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа, болезни Паркинсона, эпилепсии, расстройств психики, а также тест-полоски для диабетиков 1 типа.
  • Что под запретом: Через "Укрпочту" не отпускают инсулины, а также наркотические и психотропные препараты.
  • Цена медикаментов: 284 лекарств являются полностью бесплатными, а остальные 494 - с частичной доплатой.

Кто может воспользоваться услугой

В НСЗУ объяснили, что сервис особенно актуален для жителей отдаленных населенных пунктов, общин с ограниченным доступом к аптекам, а также территорий, где логистика остается сложной из-за последствий войны.

Через "Укрпошта.Аптека" можно заказать лекарства и медицинские изделия по программе "Доступные лекарства" для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, сахарного диабета 2 типа, болезни Паркинсона, эпилепсии, глаукомы, мигрени, хронических заболеваний дыхательных путей, расстройств психики и поведения, а также ряда других болезней.

Кроме того, через сервис доступны тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови для пациентов с сахарным диабетом 1 типа.

В то же время через почтовый сервис не отпускают инсулины, наркотические и психотропные лекарственные средства.

Как заказать лекарства через "Укрпочту"

Для получения препаратов необходимо сначала обратиться к семейному врачу, терапевту, педиатру или профильному специалисту и получить электронный рецепт по программе "Доступные лекарства".

После этого нужно позвонить в контакт-центр "Укрпошта.Аптека" по номеру 0 800 300 545 и в голосовом меню выбрать пункт "Заказать лекарства". Также оформить заказ можно самостоятельно через сайт сервиса.

При оформлении заказа необходимо сообщить 16-значный номер электронного рецепта и 4-значный код его погашения, которые поступают в SMS или указываются в информационной справке.

После этого оператор-фармацевт поможет подобрать необходимый препарат и оформит заказ.

Как получить заказ

Когда лекарства прибудут в отделение, пациент получит SMS-сообщение.

Забрать препараты можно в почтовом отделении в течение семи календарных дней. Для жителей населенных пунктов, которые обслуживают передвижные отделения "Укрпочты", доставка осуществляется по маршрутам их работы.

Сколько лекарств доступно по программе

В НСЗУ напомнили, что сейчас в программу реимбурсации входят 778 позиций.

Среди них:

  • 650 лекарственных средств;
  • 59 препаратов инсулина;
  • 34 комбинированных препарата;
  • 36 медицинских изделий, в частности тест-полоски.

Из общего перечня 284 позиции пациенты могут получить бесплатно, а еще 494 - с частичной доплатой.

Как и в аптеках-партнерах НСЗУ, лекарства по программе "Доступные лекарства" через "Укрпошта.Аптека" отпускаются бесплатно или с частичной доплатой в зависимости от выбранного препарата.

Ранее РБК-Украина сообщало о расширении государственной программы "Доступные лекарства". В перечень планируют добавить современные препараты для лечения диабета II типа, а также лекарства для профилактики инфарктов, инсультов и тромбозов. Финансирование программы в 2026 году увеличили до 8,7 млрд гривен.

Также мы рассказывали, что в селах и прифронтовых общинах медсестры, фельдшеры и акушеры смогут отпускать лекарства по е-рецептам. Это должно улучшить доступ к медикаментам в районах, где не хватает фармацевтов.

Обстрел Украины: уже более 100 раненых, среди жертв - спасатель, который ехал на вызов
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны