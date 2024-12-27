Китай поднял в небо еще один таинственный истребитель, - The War Zone

На днях Китай поднял в небо еще один истребитель нового поколения. Машина, получившая обозначение J-36, отличается от образца JH-XX меньшими размерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The War Zone.

Как пишет издание, несмотря на то, что второй самолет отличается от первого конструкцией крыла и количеством двигателей, вероятно, оба самолета будут иметь одинаковую авионику и вооружение.

Известно, что оба самолета были разработаны двумя крупнейшими авиастроительными корпорациями Китая - Чэнду (CAC) и Шэньян (SAC). Они представляют собой радикальный отход от традиционных конструкций.

Одним из истребителей оказался истребитель-бомбардировщик, известный под условным западным индексом JH-XX, а вторым - совершенно новый боевой самолет. В западных источниках уже начали называть J-36.

Краткое описание машин

Chengdu JH-XX - это массивный боевой самолет с ромбовидным крылом и бесхвостой конструкцией. В нем предусмотрено использование трехдвигательной силовой установки, что и выделяет его среди современных истребителей. Новый истребитель имеет ромбовидную форму крыла и удлиненные элементы для снижения радиолокационной заметности.

Shenyang J-36 - этот аппарат, вероятно разработанный компанией Shenyang Aircraft Corporation. В отличие Chengdu, J-36 представляет собой более компактную платформу с двухдвигательной конфигурацией. Он имеет характерную "лямбда"-образную форму крыла с острыми углами и углубленными воздухозаборниками DSI. Это позволяет снизить радиолокационную заметность и улучшает аэродинамические характеристики.

Технические особенности

Самолеты лишены привычных вертикальных и горизонтальных хвостовых плоскостей. Что обеспечивает малозаметность в широком диапазоне частот, а также снижает аэродинамическое сопротивление. Это также улучшает топливную эффективность и устойчивость в полете. Но стоит заметить, что отсутствие хвостового оперения требует сложной системы управления полетом - fly-by-wire. Она компенсирует снижение маневренности.

Самолет JH-XX, вероятно, использует три двигателя. Это позволяет повысить тягу и улучшить устойчивость. Также это, вероятно, позволило интегрировать технологию векторного управления тягой для увеличения маневренности.

J-36 был оснащен двумя двигателями с угловатыми сверхзвуковыми воздухозаборниками. Это также снижает радиолокационную заметность и сохраняет высокую эффективность.

По мнению экспертов, оба самолета оснащены передовыми радарами с активной фазированной решеткой. А также системами управления с использованием искусственного интеллекта - это облегчает взаимодействие с беспилотными дронами. В них встроены отсеки для вооружения, чтобы минимизировать радиолокационное пересечение.

В JH-XX установлено усиленное , двухколесное шасси, которое способно выдерживать значительную нагрузку во время посадки.

В J-36 используется стандартное трехколесное шасси, что соответствует его меньшим размерам и предполагаемой роли.

Напомним, вчера в Китае заметили новый неизвестный самолет, который по своему виду может принадлежать к истребителям шестого поколения. На опубликованных кадрах видно, как он летит рядом с Chengdu J-20 - китайским истребителем пятого поколения, который официально считается одним из самых современных боевых самолетов Пекина.

Также РБК-Украина писало и о том, что, согласно данным Пентагона, Китай значительно ускорил модернизацию своих вооруженных сил и наращивает ядерный арсенал.