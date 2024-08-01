Обострение на Ближнем Востоке: США готовы защищать собственные интересы и персонал
Соединенные Штаты примут все возможные меры для защиты своего персонала и интересов на Ближнем Востоке после недавних атак в регионе.
Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг 31 июля.
По его словам, США продолжают поддерживать связь со всеми региональными партнерами и продолжают работу по дипломатическому прекращению войны в Секторе Газа.
"Прекращение насилия в Газе остается важным приоритетом для США и Израиля, и мы будем продолжать работать в этом направлении", - сказал Патель.
Он также добавил, что США продолжают работу над предотвращением разрастания войны на весь регион Ближнего Востока.
"Соединенные Штаты не причастны к недавней атаке в Тегеране. Однако Вашингтон, конечно, будет принимать все возможные меры, чтобы для защиты своего персонала и интересов в регионе после недавних атак", - сказал заместитель спикера Госдепартамента.
Обострение на Ближнем Востоке
За последние несколько дней на Ближнем Востоке произошел ряд событий, в результате которых война в Секторе Газа может перерасти в более масштабную войну Израиля с Ираном и его исламскими террористическими движениями в Ливане, Йемене и Ираке.
В воскресенье, 27 июля, боевики ливанского движения "Хезболла" ударили ракетами по стадиону на Голанских высотах во время футбольного матча. В результате удара погибли более 10 детей, десятки людей были ранены. Израиль пообещал ответить на этот теракт.
30 июля армия Израиля нанесла авиаудар по Бейруту. В результате атаки был ликвидирован командир группировки "Хезболла" Фуад Шукра.
Утром 31 июля в результате авиаудара в Тегеране был убит один из лидеров палестинского движения ХАМАС Исмаил Гания.
Хотя правительство Израиля не взяло на себя ответственность за инцидент, Верховный лидер Ирана приказал ударить по Израилю в знак мести.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о "тяжелых днях" для его страны в связи с последними событиями.
О том как развиваются события на Ближнем Востоке и перерастут ли они в более масштабную войну - читайте в материале РБК-Украина.
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