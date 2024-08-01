Обострение на Ближнем Востоке: США готовы защищать собственные интересы и персонал

Соединенные Штаты примут все возможные меры для защиты своего персонала и интересов на Ближнем Востоке после недавних атак в регионе.

Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг 31 июля.

По его словам, США продолжают поддерживать связь со всеми региональными партнерами и продолжают работу по дипломатическому прекращению войны в Секторе Газа.

"Прекращение насилия в Газе остается важным приоритетом для США и Израиля, и мы будем продолжать работать в этом направлении", - сказал Патель.

Он также добавил, что США продолжают работу над предотвращением разрастания войны на весь регион Ближнего Востока.

"Соединенные Штаты не причастны к недавней атаке в Тегеране. Однако Вашингтон, конечно, будет принимать все возможные меры, чтобы для защиты своего персонала и интересов в регионе после недавних атак", - сказал заместитель спикера Госдепартамента.