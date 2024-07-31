Нетаньяху после ликвидации лидеров ХАМАС и "Хезболлы" предупредил Израиль о "тяжелых днях"

"После удара по Бейруту угрозы раздаются отовсюду. Мы готовы к любому сценарию и будем объединено и решительно противостоять каждой угрозе", - сказал Нетаньяху.

Он отметил, что война займет время и требует выдержки от граждан Израиля.

По словам израильского премьера, некоторое время на него давили внутри страны и за рубежом, чтобы он прекратил войну.

"Я не поддавался тем голосам тогда и не поддаюсь сейчас", - подчеркнул он.

Нетаньяху уверен, что если бы он прислушался к тем голосам, то Израиль не уничтожил бы лидеров и боевиков ХАМАСа, не разрушал бы инфраструктуру, не захватил бы пограничную территорию между Газой и Египтом и "не создал бы условия, которые приблизили бы нас к условиям, что не только вернут наших заложников, но и позволят нам достичь всех наших военных целей".

"Все достижения за последние месяцы были достигнуты благодаря тому, что мы не сдались, и потому, что мы приняли смелые решения перед лицом сильного давления внутри страны и за рубежом. И я вам говорю, что это было нелегко. Вместе мы будем бороться, и с Божьей помощью вместе мы победим", - подчеркнул он.