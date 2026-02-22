Гибель или спячка? Как на самом деле зимуют комары с мухами и где прячутся

Насекомые, которые живут в Украине, приспособлены к соответствующим погодным условиям - от летней жары до существенных морозов. При этом зимовать они могут на разных стадиях развития: яйца, личинки, куколки или взрослой особи.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал ученый Института зоологии имени И.И. Шмальгаузена Виталий Кавурка .

Вредят ли насекомым сильные морозы

В целом, по словам эксперта, морозная и снежная зима может повлиять на численность некоторых видов насекомых.

"Впрочем, все насекомые, которые живут в наших условиях, приспособлены к таким погодным условиям", - отметил Кавурка.

Некоторые из них даже "должны переживать морозы и впадать в оцепенение" - так называемую зимнюю спячку, гибернацию.

"Холодная зима для насекомых может быть даже более полезной, чем бесснежная и безморозная", - добавил ученый.

При этом он напомнил, что разные насекомые зимуют на разных стадиях развития: яйца, личинки, куколки или взрослой особи.

Следовательно, колебания их численности вряд ли стоит считать аномалией, ведь это "всегда связано с несколькими факторами" (не обязательно, что именно мороз или снег на них повлияли).

Как переживают зиму комары и мухи

Кавурка рассказал, что комары зимуют на стадии яйца или личинки.

"То есть после спаривания осенью они откладывают яйца, а взрослые особи отмирают", - объяснил ученый.

5 суперсил насекомых (инфографика: РБК-Украина)

Тем временем двукрылые мухи иногда могут зимовать на стадии взрослого насекомого.

При этом они, по словам специалиста:

проникают в трещины коры или другие подобные места;

выходят из спячки - с первыми лучами солнца.

"Поэтому, когда мы уже ранней весной видим мух, это означает, что они зимовали на стадии взрослого насекомого", - подытожил специалист.