Куда исчезают воробьи и какие птицы могут "говорить": интервью с орнитологом

Что происходит с птицами в Украине, почему исчезают воробьи и растет количество голубей, что на самом деле означает птичье пение, и действительно ли совы самые умные, а лебеди – самые верные, – в интервью РБК-Украина.

Главное:

Птицы как индикаторы изменений: что происходит с пернатыми в Украине

На грани выживания: какая сейчас ситуация с краснокнижными птицами

Почему в Украине исчезают воробьи и угрожает ли это сельскому хозяйству

Голубь сизый: как птица поселилась в городах и что с ее популяцией сейчас

Почему птицы летают в теплые края и "откажутся" ли от миграции из-за теплых зим

Не романтика, а проявление агрессии? Что на самом деле означает птичье пение

Не только попугая. Кого из птиц можно "научить говорить"

Мир птиц в Украине меняются на глазах. Одни виды исчезают из-за потери среды и активного использования пестицидов на полях, другие приспосабливаются к жестким реалиям и даже остаются зимовать у нас. Вместе с тем в страну приходят новые виды: под Одессой уже несколько лет гнездятся розовые фламинго, тогда как степных видов становится все меньше из-за уничтожения их естественных биотопов.

"Сейчас украинцы могут лучше понять птиц: мы из-за войны тоже теряем дома, и то же самое происходит со многими пернатыми", – говорит орнитолог, координатор экообразовательного направления Франкфуртского зоологического общества в Украине Анна Кузьо.

РБК-Украина расспросило Анну о том, что происходит с птицами в Украине, какие виды под самой большой угрозой и "откажутся" ли перелетные пернатые от миграции из-за теплых зим.

Птицы как индикаторы изменений: что происходит с пернатыми в Украине

– Что происходит с популяцией птиц в Украине? Какие тенденции отслеживаете?

– Чтобы говорить о динамике, нужен регулярный мониторинг птиц. У нас его осуществляют только в природоохранных территориях: заповедниках, национальных парках, заказниках и тому подобное. Но полученные за много лет данные могут свидетельствовать о популяции только на конкретных участках, а не в целом в Украине.

На остальных территориях отдельные орнитологи могут только наблюдать и на основе этих данных отмечать изменения популяций. Но если не считаем птиц количественно ежегодно, не можем это утверждать.

Зато в Европе с 1980-х продолжается исследование популяций обычных видов. Ежегодно их считают и отслеживают динамику. Например, меня часто спрашивают, почему исчезли снегири. Они не исчезли, но за последние десятилетия их действительно становится меньше в Европе и, вероятно, у нас такая тенденция тоже есть.

Орнитолог, координатор экообразовательного направления Франкфуртского зоологического общества в Украине Анна Кузьо (фото предоставила Анна Кузьо)

– В одном из предыдущих интервью вы сказали, что именно птицы являются индикаторами состояния природы. Почему так?

– Приведу пример из собственных исследований. У нас раньше было много желтых трясогузок – это птичка, которая живет на пастбищах, лугах, полях. Когда-то это был чрезвычайно распространенный вид, а сейчас – ее надо искать. Поля якобы никуда не делись, а вот желтой трясогузки нет. Собственно в этом случае птичка выступает индикатором, что на этих полях что-то изменилось.

Желтая трясогузка – это насекомоядный вид, а на полях начали применять новую стратегию сельского хозяйства, засевать другие культуры, использовать пестициды. Это все влияет на насекомых. И уже видим, что по всей Украине желтых трясогузок массово становится меньше. В Европе такая же тенденция. Также из-за упадка животноводства зарастают пастбища кустами, крапивой и т.д., и в таких видоизмененных средах трясогузка уже не может гнездиться. И это только один пример.

В лесах на западе Украины живет вид дятла желвак черный. Он водится только там, где есть мертвая древесина, потому что питается личинками муравьев, которые развиваются в ней. Соответственно, если лес постоянно вырубают и остаются только молодые культуры, желвак черный там не будет жить.

Этот дятел ежегодно делает себе новое дупло, а в предыдущее могут заселиться птички, которые сами не могут сделать дупло. Например, некоторые совы и даже краснокнижные виды, такие как воробьиный сыч, или редкий клинтух. То есть, желвак черный делает лес пригодным для жизни и для других видов. И таких, на первый взгляд, неочевидных экологических взаимосвязей много.

Трясогузка желтая находится под защитой Бернской конвенции (фото: Википедия)

– Есть ли данные, как война в Украине влияет на птиц?

– Война до сих пор продолжается, соответственно нет возможности сравнить, что было до и стало после. Некоторые заповедники сейчас оккупированы – орнитологический мониторинг там остановили. Некоторые даже после деоккупации не восстановились на полную, потому что много работников выехали из-за опасности работать вблизи фронта. Так произошло с "Национальным парком Святые Горы" (расположен под Славянском в Донецкой области, – Ред.). Поэтому информации мало.

Краснокнижные виды на грани выживания: какие птицы под угрозой

– А что сейчас происходит с краснокнижными видами?

– Такие виды как лакмусовые бумажки для экосистем. Они имеют специфические потребности, поэтому больше всего страдают от изменений. В то же время для видов, которые умеют приспосабливаться, угроз меньше.

Например, когда-то аист белый жил в природе, гнездился на деревьях, потом переселился к людям и начал делать гнезда на зданиях. Когда архитектура кровли изменилась, – птица перешла на электрические столбы. Ей главное, чтобы была пища рядом, какие-то водно-болотные угодья, потому что аист ловит лягушек, рыб и змей.

То есть изменилась окружающая среда и птица приспособилась. А его близкий родственник аист черный – редкий вид, занесенный в Красную книгу Украины. Он живет в лесах и гнезда делает только на деревьях подальше от сел, дорог и мест, где ведется вырубка лесов. Конечно, ему сложнее найти место для гнездования, потому что тихих уголков становится значительно меньше.

До полномасштабного вторжения мы знали, что значительная часть украинской популяции дрофы гнездится в "Аскании-Новой". Это самая большая птица в Украине, которая может летать (самцы достигают размера более 1 м длиной и могут весить до 18 кг, – Ред.). На вид они похожи на индюков. Этот вид может жить только в степях, а поскольку у нас почти все степи распаханы, а степная зона частично оккупирована, в частности "Аскания-Нова", то мы не знаем, остались ли дрофы вообще.

Дрофа евразийская является крупнейшей птицей в Украине, которая летает (фото: Википедия)

Степных птиц становится все меньше, потому что степи превратили в посевные площади. А обработка полей пестицидами уменьшает шансы на выживание любого животного в такой жесткой среде.

Поэтому с годами ситуация с редкими птицами не улучшается. В 2021 году Минприроды подготовило обновленный список Красной книги и туда попали еще 3 вида птиц, которые в 2009-м в предыдущей редакции книги считались не редкими. Сейчас уже под охраной 90 видов птиц. Именно изменение биотопов является причиной номер один во всем мире, что приводит к потере видов.

Поэтому для сохранения редких птиц нужно понимать, что необходимо сохранять их дома, то есть биотопы, которые важны для них.

Люди понимают, почему надо охранять лес, но им трудно объяснить, зачем сохранять природные луга, степи, болота. Во всех этих экосистемах есть свои характерные растения, насекомые, животные. И если желтая трясогузка водится на лугах и пастбищах, то в лесу она жить не будет. Соответственно, если потеряем луга, то потеряем и эту птичку. Но на лугах живет не только желтая трясогузка, там и чеканы, и коростель, и обыкновенный жулан, и много других птичек.

Однако находятся люди, которые самовольно распахивают участки даже на природоохранных территориях, чтобы там что-то посеять. И постфактум, даже оштрафовав нарушителя, уже ничего не изменишь, потому что биотоп будет уничтожен. К сожалению, у нас игнорируют правила, среди массового населения Украины нет осознания, что такое природные экосистемы и в чем их ценность.

Действительно, человеку в Киеве или во Львове наличие желтой трясогузки на лугах ничего лично не даст. Но эта птичка – индикатор изменений в экосистеме. Если будут естественные луга возле рек, те будут здоровыми, правильно функционировать, вода будет лучше очищаться. А мы – пьем воду. Грубо говоря, мы не зависим непосредственно от птички, которая указывает на изменения в экосистеме, но мы зависим от самой экосистемы.

Так же с лесом – нам нужно, чтобы он был здоровым и продуцировал кислород. А для этого там должна быть огромная система с насекомыми, с грибами, с различными видами животных и птиц.

Подобные примеры можно привести и о степях, болотах или других экосистемах.

Городские птицы: почему исчезают воробьи и что с популяцией голубей

– В прошлом году в прессе была информация, что у нас сокращается популяция воробьев. Почему так происходит?

– Воробей домашний живет исключительно рядом с людьми. Он начал селиться у нас настолько давно, что не осталось письменных упоминаний, когда этот воробей жил в диких условиях. Есть предположение, что он с людьми, с тех пор как появились первые поселения. Соответственно, этот вид зависит от нас.

Когда населенные пункты были преимущественно сельскими, воробьям было идеально рядом с людьми: те выращивали сельскохозяйственные культуры, держали скот, который кормили и птицам тоже всегда было что есть.

В городах ситуация была хуже, потому что не было такого доступа к зерну, как в селе. Но когда-то в городах использовали лошадей для транспорта, и птицы могли питаться рядом с лошадьми, а также искать непереваренное зерно из помета. После промышленной революции, когда машины начали заменять лошадей, воробьев в городах стало значительно меньше. Тогда в западных странах Европы начали появляться первые научные наблюдения об этом.

Популяция воробьев домовых сокращается в Украине (фото: Getty Images)

Сейчас воробьи уже вроде научились жить в городах без лошадей, среди машин и домов, но снова идет спад их популяции. Такую тенденцию наблюдают во многих европейских городах. Современные ученые предполагают, что на это есть несколько причин.

Ранее воробьи в городах могли питаться на свалках. Когда появились мусорные пакеты и закрытые контейнеры, птицам стало сложнее находить пищу. Если голубь может что-то разодрать, потому что он сильнее, то воробьям так не удается.

Кроме того, воробьи живут колониями. Им нужны какие-то щели или кучи хвороста. А современные дома возводят так, что воробьи не имеют возможности там сделать гнезда.

Также воробьи не летают высоко, им нужно что-то у земли. Если на территорию благоустроили, расчистили кусты и посадили декоративные деревья, то воробьям не будет где водиться.

– Воробьи кормят своих птенцов личинками, гусеницами и насекомыми, в том числе и вредителями. Сокращение популяции этого вида может негативно повлиять на сельское хозяйство?

– История знает показательный пример, когда в Китае Мао Цзэдун приказал массово уничтожать воробьев, потому что те съедали зерно. Но потом из-за этого произошел голод, потому что вредители съели урожай. Тогда даже начали завозить этих птиц в страну. Однако сказать, что у нас столько воробьев, что влияют на сельское хозяйство, будет некорректно.

Изменение популяции домашних воробьев в Европе с 1980-го по 2023 годы (скриншот сайта pecbms.info)

– А что сейчас с популяцией голубей в городах?

– В Украине есть три вида голубей и два вида горлиц. В городах водится голубь сизый – это потомок одомашненного сизого голубя. Вообще, голубь сизый живет колониями в скалах. В Украине только в Крыму, вероятно, есть популяция диких сизых голубей, а в Европе – в Испании, Португалии, где скалистые обрывы у моря.

Веками люди одомашнивали этот вид, даже знаем, что княгиня Ольга их использовала (легенда гласит, что якобы она их направила против древлян, чтобы отомстить за убийство мужа, – Ред.) Бывало, что потомки одомашненных голубей убегали от заводчиков и гнездились самостоятельно. Так и образовались городские популяции.

Во Львове с 1990-х годов втрое выросла популяция голубя сизого. Подробно количество этих птиц исследовал орнитолог Андрей Бокотей. В других городах, вероятно, их количество не уменьшилось, потому что они очень пластичны в экологическом плане и легко приспосабливаются ко всему. В отличие от воробьев, им все в городе подходит.

Они питаются на свалках, и даже когда переносят какие-то возбудители, сами не часто болеют. Они дают потомство даже когда больны или покалечены. Их гнезда расположены преимущественно на теплых чердаках, соответственно, они не зависят от зимы.

Если дикие птицы могут дать потомство только в теплое время года, потому что надо много пищи для вскармливания. То городские голуби, благодаря тому, что гнездятся в тепле и имеют постоянный доступ к пище, могут давать 7-8 кладок яиц в год. Это одна из причин, почему голубей становится больше.

Миграция и экзотические виды: как изменения климата влияют на птиц

– Некоторые орнитологи говорят, что уже есть единичные случаи, когда перелетные виды остаются у нас зимовать, потому что нет сильных морозов. О чем это свидетельствует?

– Миграция бывает разная. Например, вьюрковые птицы недалеко улетают – только на юг Европы. Поэтому таким мигрантам легче приспособиться к нашим мягким зимам или на дольше здесь задержаться

Но есть другая категория птиц, которые летят аж в центр или на юг Африки. У них больше все приспособлено к "графику", который зависит от продолжительности светового дня. Когда тот уменьшается, гормональный фон меняется и их тянет лететь на юг.

Вообще, миграция – это очень сложная и опасная авантюра. Аисты летят более 2 тысяч километров в одну сторону, а потом возвращаются. Есть высокие риски погибнуть по дороге. На самом деле остаться на месте – это достаточно разумно. Но многим птицам здесь нечего есть, если у нас морозная зима. Они вынуждены улетать, чтобы выжить.

Однако все чаще видим, что аисты остаются. Если раньше здесь зимовали слабые особи, то сейчас – потомки тех, которые выжили здесь, то есть пошла адаптация.

Учет птиц в орнитологическом заказнике "Чолгинский" (автор фото Юрий Фомин)

Аист способен перенести несколько недель "поста" зимой при кратковременных морозах, потому что имеет жировые запасы. Это не синичка, которой надо есть каждый день. Даже весной после возвращения из миграции бывает заваливает снегом, но аисты это переносят. Они идут ближе к теплотрассам, питаются на свалках. А вот мелкие птицы более уязвимы к таким экстремальным погодным условиям.

Несмотря на определенную тенденцию, птицы не перестанут летать в теплые края. Одна из теорий утверждает, что миграция возникла еще в ледниковый период, когда птицам надо было перелететь на тысячи километров к теплу. Этому приспособлению тысячи лет, и каких-то 10 лет потепления – не может разительно изменить миграцию всех видов птиц.

– Уже сейчас под Одессой в Тузловских лиманах селятся розовые фламинго. Какие еще экзотические виды могут в ближайшие десятилетия у нас появиться?

– В Черновцах уже несколько лет гнездятся попугаи Крамера. Это не совсем связано с климатом, но мягкие зимы ему только на руку, или скорее "на крыло".

Когда-то этих попугаев содержали в Европе в клетках, они иногда попадали в природу, убегали и начали жить как дикий вид птиц. Сначала попугай Крамера водился на юге Европы, сейчас уже есть в Британии, Германии и дошел до Украины.

Поиски мест гнездования косарей и рыжих цапель на Закарпатье (автор фото: Марьяна Левицкая)

Интересные факты о птицах: что на самом деле означает их пение, как долго живут крылатые и имеют ли они зубы

– Как долго могут прожить птицы? И как они стареют?

– Дольше всего живут птицы в неволе. В зоопарке их кормят и им ничего не угрожает, а в дикой природе больше рисков. Когда птица стареет и становится слабее, она не может достаточно добыть пищи, часто становится жертвой хищников.

То, что вороны живут 300 лет – это байка. На самом деле есть зарегистрированные случаи, когда отдельные экземпляры доживали в зоопарке до 70 лет. Также существуют зафиксированные рекорды попугаев, которые живут более века. Но это исключения. В дикой природе несколько десятков лет жизни – это уже хорошо.

Мне нравится история самки альбатроса гавайского по имени Виздом – с английского переводится "мудрость" (она является старейшей дикой птицей, возраст которой доподлинно известен, а также старейшей закольцованной птицей. Виздом вылупилась в 1951 году, – Ред). Ей уже более 70 лет, она огромное количество времени проводит в полете над океаническими волнами, имеет хорошую физическую форму и до сих пор приводит потомство.

Кстати, птицы не живут в гнездах. Они их используют сугубо для откладывания яиц и выкармливания птенцов, пока те не будут способны покинуть гнездо.

Самке альбатроса гавайского по имени Виздом уже 74 года (фото: Википедия)

– Есть ли птицы, кроме попугаев, которые способны освоить человеческую речь?

– Попугаи очень умные, они имитируют наши звуки, считывают интонацию, запоминают конкретные слова, но они не осваивают язык.

Они могут научиться определенным командам, понимать их как собаки, повторять, но это имитация. Вороновые птицы, тот же ворон тоже способен хорошо имитировать звуки. А сойка может даже "мяукать" и "лаять" – так дразнит котов и собак.

Скворец не настолько умен, как вороновые птицы или попугаи, но он имеет очень мощный вокальный аппарат и часто имитирует звуки других птиц. Так он как бы обогащает свою песню. Вообще, песня у птиц – это проявление агрессии. Самцы таким образом показывают, какие они "крутые". И чем интереснее будет их песня, тем больше это будет демонстрировать другим самцам, что они "круче". Это такой вокальный батл.

То есть птицы могут копировать определенные звуки и даже слова, но для этого должны слышать их постоянно, соответственно, должны жить в неволе. В сети есть даже видео, на которых скворцы имитируют слова. Но у них не настолько мощный интеллект, как у попугаев или собак, они не понимают команд.

– То есть любое птичье пение – это проявление агрессии?

– Да, просто надо понимать, что у птиц есть разные типы звуков и песня одна из них. Птичью песню преимущественно исполняют самцы. И это не романтика, а проявление агрессии. Весной длина светового дня растет, гормоны физиологически меняются и, в шутку говоря, "тестостерон бьет" в голову. Самцы выбирают для гнездования территорию и благодаря песне обозначают ее, чтобы другие самцы не заняли.

И на эту агрессию уже ведется самка. Она видит, как сильный самец отстаивает территорию и понимает, что с ним будет чем кормить детей. То есть она ведется на эту агрессию, на самом деле. Он поет не для нее, а для других самцов.

– Почему птицы больше всего поют по утрам?

– Это вызвано гормонами, которые зависят от освещения. На рассвете действительно больше всего поют, а второй пик – перед сумерками, когда освещение мягче. Но все зависит от вида. Есть такие, которые поют еще до рассвета, есть такие, что уже после восхода солнца, а некоторые вообще ночью.

– Есть ли у птиц зубы?

– У птиц зубов нет. Эволюция "сбросила" все лишнее. Это одно из приспособлений к полету, потому что в организме птиц все работает так, чтобы они были легкими: кости пористые, чтобы меньше весили, перья определенной структуры, чтобы было легким, мало кишок и быстрый обмен веществ, чтобы птицы почти сразу опорожнялись.

Некоторые птицы, которым нужно что-то "пережевывать", например голуби и куры, заглатывают гастролиты – маленькие камешки. Они как жернова помогают перемалывать зерно.

Кольцевание молодой чайки в заказнике "Чолгинский" (автор фото: Алексей Дубовик)

– Из сказок имеем представление, что сова – самая умная птица, а ворона – очень хитрая. Это правда или миф?

– Все вороновые птицы достаточно интеллектуальные. Сойка, грач и ворона могут наблюдать, как белочки в парке прячут орешки, а потом они сами раскапывают их. Также могут воровать еду из миски кота или собаки. Но самые умные среди вороновых – вороны, они используют предметы как инструменты для того, чтобы что-то сделать. Например, палочкой могут что-то выковыривать. Это признак интеллекта. Некоторые ученые считают, что эти птицы умны, как шимпанзе.

А вот среди сов, которые живут в Украине, умные только крупные, например филин. У мелких сов больше инстинктивное поведение, а интеллекта мало.

Люди воспринимают сов, как умных, потому что те имеют бинокулярное зрение – глаза расположены в одной плоскости. Это напоминает человеческое лицо. Поэтому подсознательно нам кажется, что перед нами разумное существо. У всех других птиц глаза расположены по бокам.

– А лебеди действительно являются эталоном верности?

– Лебеди – птицы, которые создают моногамную пару. Они из года в год держатся одной парой. Но это не только лебеди, снегири так же делают. Но о снегирях такого не говорит, хоть эти самцы даже зимой преимущественно проводят время со своими самками.

Лебеди действительно верны. Но утверждение, что если один из пары погибает, другой заканчивает жизнь суицидом – это миф. На самом деле лебедь ищет нового партнера, потому что в первую очередь надо выжить самому, а потом – дать потомство. Это самые сильные инстинкты. И так же у аистов. Они тоже верны друг другу, прилетают на одно гнездо, но если кто-то погибнет, они не будут холостячить всю жизнь.

На самом деле мир птиц очень разнообразен. В Украине можно встретить более 400 видов. Рядом с нами есть много птиц, каждая из которых особенная и интересная. Я призываю интересоваться ими, ведь даже в городах вы можете наблюдать более 100 видов. Давайте присмотримся и прислушаемся к ним.