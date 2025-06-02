Как избавиться от мух в квартире: 6 способов, которые реально работают

В летнюю жару мухи становятся настоящим бедствием - они появляются в домах с открытыми окнами, жужжат и портят настроение. Избежать их нашествия не так уж сложно, и для этого не нужно тратить большие деньги или использовать агрессивную химию.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает бытовые хитрости, которые помогут не только отпугнуть насекомых, но и предотвратить их повторное появление.

Апельсин и гвоздика

Комбинация апельсиновой кожуры и гвоздики - проверенный способ против мух. Просто разложите апельсиновую цедру с несколькими гвоздичками возле окон, дверей и в местах, где часто появляются мухи.

Натуральные эфирные масла отпугивают насекомых и одновременно наполняют дом приятным ароматом. Это безопасный, бюджетный и экологичный метод, который работает лучше, чем многие магазинные средства.

Лимон и гвоздика

Разрежьте лимон пополам и воткните в мякоть по 5-7 бутонов сушеной гвоздики. Положите эти "антимушиные бомбы" на кухонный подоконник, у входа или обеденного стола.

Мухи не выдерживают аромата сочетания лимонной кислоты и пряностей, поэтому просто обходят дом стороной. А ваш дом при этом приобретает аромат свежести и уюта.

Эфирные масла

Масла лемонграсса, мяты или эвкалипта известны своими свойствами отгонять насекомых. Смочите ими ватные диски или салфетки и положите в местах, где скапливаются мухи.

Также можно добавлять несколько капель в воду для мытья полов. Натуральные запахи создают невидимую, но очень эффективную отпугивающую стену.

Мухи - неприятные гости, которых, к счастью, есть много способов отпугнуть (фото: Pexels.com)

Домашняя уксусная ловушка

Для самых простых ловушек возьмите небольшую банку, налейте в нее яблочный уксус и накройте пищевой пленкой с отверстиями.

Запах уксуса привлекает мух, они залетают внутрь, но выбраться уже не могут. Этот способ не вредит здоровью, а результат виден уже через несколько часов. Идеально подходит для кухонь и дач.

Растения-репелленты

Лаванда, мята, базилик и котовник - не только украшают интерьер, но и отпугивают насекомых. Высадите их в горшки на подоконнике, возле входной двери или на балконе.

Их аромат - натуральный фумигатор, работающий без электричества и вредных испарений. Особенно удобно иметь такие растения на кухне - красиво, полезно и эффективно.

Чистота - главная профилактика

Мухи обожают остатки пищи, крошки, мусор и грязную посуду. Регулярная уборка, вынос мусора и мытье посуды - первый шаг к спокойному лету без насекомых.

Следите за чистотой в местах приготовления пищи и не оставляйте открытых продуктов. Так вы лишите мух главной причины для визита в ваш дом.