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Захватчики расширяют пропаганду Кремля на оккупированных территориях, - ЦНС

Фото: захватчики промывают мозги украинским детям на Луганщине (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская Федерация продолжает усиливать пропаганду на временно оккупированных территориях Украины. Захватчики формируют систему "лекторов" для "переформатирования мозгов" населению Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что на подконтрольных российским захватчикам территориях Луганской области Москва формирует "нужных" лекторов для местной ячейки общества "знание". Задачей этой пропагандистской структуры, которая существовала еще со времен СССР, - "промывать мозги работникам и студентам региона".

"Так, оккупанты организуют лекции, посещение которых принудительное. На лекциях агитаторы рассказывают искаженную историю и пропагандируют величие РФ и ее лидеров в лучших традициях тоталитаризма", - говорится в сообщении.

Оккупационная администрация уже разработала план "лекций" на 2024 год в фейковых учебных заведениях. Особое внимание коллаборационисты хотят уделять именно "промывке мозгов" молодежи и детей.

Пропаганда РФ на временно оккупированных территориях

С первых недель широкомасштабного вторжения, российский агрессор занимается распространением прокремлевской пропагандой на временно оккупированных территориях Украины.

Украинских детей, которых оккупанты вывозят в лагеря для т.н. "перевоспитания", заставляют слушать лекции бойцов российской частной военной компании "Вагнер". Школьникам навязывают ложную информацию и пытаются героизировать преступные поступки армии РФ и ее наемников.

Также на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне проводят школьные рейды и облавы из-за "экстремизма".

Кроме того, россияне заставляют украинских школьников писать так называемые "письма солдату".

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