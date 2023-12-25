Захватчики расширяют пропаганду Кремля на оккупированных территориях, - ЦНС

Отмечается, что на подконтрольных российским захватчикам территориях Луганской области Москва формирует "нужных" лекторов для местной ячейки общества "знание". Задачей этой пропагандистской структуры, которая существовала еще со времен СССР, - "промывать мозги работникам и студентам региона".

"Так, оккупанты организуют лекции, посещение которых принудительное. На лекциях агитаторы рассказывают искаженную историю и пропагандируют величие РФ и ее лидеров в лучших традициях тоталитаризма", - говорится в сообщении.

Оккупационная администрация уже разработала план "лекций" на 2024 год в фейковых учебных заведениях. Особое внимание коллаборационисты хотят уделять именно "промывке мозгов" молодежи и детей.

Пропаганда РФ на временно оккупированных территориях

С первых недель широкомасштабного вторжения, российский агрессор занимается распространением прокремлевской пропагандой на временно оккупированных территориях Украины.

Украинских детей, которых оккупанты вывозят в лагеря для т.н. "перевоспитания", заставляют слушать лекции бойцов российской частной военной компании "Вагнер". Школьникам навязывают ложную информацию и пытаются героизировать преступные поступки армии РФ и ее наемников.

Также на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне проводят школьные рейды и облавы из-за "экстремизма".

Кроме того, россияне заставляют украинских школьников писать так называемые "письма солдату".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.