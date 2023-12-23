В Воздушных силах намекнули, что российские Су-34 сбили с Patriot

Командование Воздушных сил ВСУ намекает, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 могли сбить с зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Николая Олещука в Telegram и спикера ПС Юрия Игната в Facebook.

Вчера вечером Олещук опубликовал скриншот с российских пропагандистских СМИ с высказыванием диктатора Владимира Путина, который год назад заявлял, что якобы Россия "пощелкает" системы Patriot.

"Совпадение? Не думаю", - написал командующий Воздушными силами ВСУ.

Намекнул, что три Су-34 украинские защитники уничтожили из Patriot и Юрий Игнат. Он опубликовал пост в Facebook и добавил к нему фото пусковой установки американского ЗРК.

"Почувствовал еще вчера, что мой праздник близится", - написал Игнат.

Что этому предшествовало

Вчера, 22 декабря, командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что защитники сбили три российских самолета Су-34 на южном направлении. Это произошло в полдень.

Детали операции Олещук не раскрыл, как и точной локации. Но он отметил, что это ответ защитников на ночную атаку дронов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Су-34 давно попадали в статистику потерь России. По его словам, этот самолет - один из новейших бортов на вооружении армии РФ. Он может стоить от 50 млн долларов.