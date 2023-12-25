Загарбники розширюють пропаганду Кремля на окупованих територіях, - ЦНС

Зазначається, що на підконтрольних російським загарбникам територіях Луганської області Москва формує "потрібних" лекторів для місцевого осередку товариства "знання". Задачею цієї пропагандистської структури, яка існувала ще з часів СРСР, - "промивати мізки працівникам та студентам регіону".

"Так, окупанти організовують лекції, відвідування яких примусове. На лекціях агітатори розповідають викривлену історію та пропагують велич РФ і її лідерів у кращих традиціях тоталітаризму", - йдеться у повідомленні.

Окупаційна адміністрація вже розробила план "лекцій" на 2024 рік у фейкових навчальних закладах. Особливу увагу колаборанти хочуть приділяти саме "промивці мізків" молоді та дітей.

Пропаганда РФ на тимчасово окупованих територіях

З перших тижнів повномасштабного вторгнення, російський агресор займається розповсюдженням прокремлівської пропаганди на тимчасово окупованих територіях України.

Українських дітей, яких окупанти вивозять до таборів для т.зв. "перевиховання", примушують слухати лекції бійців російської приватної військової компанії "Вагнер". Школярам нав'язують неправдиву інформацію та намагаються героїзувати злочинні вчинки армії РФ та її найманців.

Також на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни здійснюють шкільні рейди та облави через "екстремізм".

Крім того, росіяни змушують українських школярів писати так звані "листи солдату".

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