Отмечается, что в городе заложили фундамент первого здания агро-молла "Четыре сезона". По обещаниям местных коллаборационистов, он станет крупнейшим на временно оккупированном Донбассе торгово-логистическим рынком сельскохозяйственной продукции с масштабными хранилищами для зерна, овощей и фруктов.

"Однако на практике этот базар станет перевалочным центром отжатого украинского имущества в Россию и в другие страны, которые поддерживают связь со страной-террористом", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что портовый Мариуполь для появления такого объекта выбрали неслучайно, - с начала полномасштабного вторжения России, именно этот город стал главным логистическим центром, через который переправлялось все украденное в стране: начиная от украинского урожая, до оборудования разграбленных предприятий.

"С начала года объем перевалки грузов, которые враг бесцеремонно ворует и отправляет за пределы Украины, в Мариупольском порту составил уже более 165 тысяч тонн. В целом сельхозпродукции похищено и вывезено уже 84,2 тысяч тонн. Фейковое федеральное агентство морского и речного транспорта РОА сообщило о планах увеличить мощность порта Мариуполя до 4,8 млн тонн", - сообщили в ЦНС.