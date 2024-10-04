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Захватчики превращают Мариуполь в хаб для вывоза краденого украинского имущества, - ЦНС

Фото: в Мариуполе организовывают вывоз краденого имущества Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики начали строительство большого рынка сельскохозяйственной продукции. На самом деле это будет центр для вывоза краденого украинского имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в городе заложили фундамент первого здания агро-молла "Четыре сезона". По обещаниям местных коллаборационистов, он станет крупнейшим на временно оккупированном Донбассе торгово-логистическим рынком сельскохозяйственной продукции с масштабными хранилищами для зерна, овощей и фруктов.

"Однако на практике этот базар станет перевалочным центром отжатого украинского имущества в Россию и в другие страны, которые поддерживают связь со страной-террористом", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что портовый Мариуполь для появления такого объекта выбрали неслучайно, - с начала полномасштабного вторжения России, именно этот город стал главным логистическим центром, через который переправлялось все украденное в стране: начиная от украинского урожая, до оборудования разграбленных предприятий.

"С начала года объем перевалки грузов, которые враг бесцеремонно ворует и отправляет за пределы Украины, в Мариупольском порту составил уже более 165 тысяч тонн. В целом сельхозпродукции похищено и вывезено уже 84,2 тысяч тонн. Фейковое федеральное агентство морского и речного транспорта РОА сообщило о планах увеличить мощность порта Мариуполя до 4,8 млн тонн", - сообщили в ЦНС.

Ситуация в оккупированном Мариуполе

По данным ЦНС, зимой временно оккупированный Мариуполь может полностью остаться без отопления.

Также захватчики пытаются влиять на украинцев в оккупации путем распространения фейковой информации.

В середине сентября, Силы обороны уничтожили большой склад боеприпасов возле Мариуполя.

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Мариуполь