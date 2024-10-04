Загарбники перетворюють Маріуполь на хаб для вивезення краденого українського майна, - ЦНС

Зазначається, що в місті заклали фундамент першої будівлі агро-молу "Чотири сезони". За обіцянками місцевих колаборантів, він стане найбільшим на тимчасово окупованому Донбасі торговельно-логістичним ринком сільськогосподарської продукції з масштабними сховищами для збіжжя, овочів та фруктів.

"Однак на практиці цей базар стане перевалочним центром віджатого українського майна до Росії та в інші країни, які підтримують зв’язок із країною-терористом", - йдеться у повідомленні.

В ЦНС зазначили, що портовий Маріуполь для появи такого об'єкту обрали невипадково, - від початку повномасштабного вторгнення Росії, саме це місто стало головним логістичним центром, через котре переправлялося усе вкрадене у країні: починаючи від українського врожаю, до устаткувань розграбованих підприємств.

"З початку року обсяг перевалки вантажів, які ворог безцеремонно краде і відправляє за межі України, у Маріупольському порту склав уже понад 165 тисяч тонн. Загалом сільгосппродукції викрадено та вивезено уже 84,2 тисяч тонн. Фейкове федеральне агентство морського та річкового транспорту РОА повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 млн тонн", - повідомили в ЦНС.