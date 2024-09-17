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Появился спутниковый снимок уничтоженного склада боеприпасов россиян возле Мариуполя

Вторник 17 сентября 2024 21:09
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Появился спутниковый снимок уничтоженного склада боеприпасов россиян возле Мариуполя Иллюстративное фото: появился спутниковый снимок уничтоженного боеприпасов россиян у Мариуполя (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетный удар по складам боеприпасов россиян. В сети появились спутниковые снимки последствий удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что на спутниковых снимках видны последствия пожаров и детонации боеприпасов в трех разных местах в окрестностях Мариуполя. В частности, один из складов, вероятно, находился в лесу. На опубликованных кадрах видно, что в результате удара по складу россиян начался пожар. Там, возможно, произошла детонация боеприпасов.

По словам очевидцев, один из ударов был нанесен в прошлую пятницу, 13 сентября. А другие в ночь с воскресенья на понедельник.

Что предшествовало

В прошлую пятницу в СМИ появилась информация о том, что под Мариуполем нанесен удар по складу ракет для ПВО оккупантов. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, было подтверждено попадание по складу с боекомплектом и ракетами для систем ПВО в хуторе Глубокое.

А сегодня Военно-Морские силы подтвердили, что у Мариуполя был нанесен ракетный удар по складам боеприпасов россиян.

При этом, по мнению экспертов Defence Express, Украина могла использовать ракеты Нептун для удара по складам россиян возле Мариуполя.

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