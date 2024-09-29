Россияне пытаются информационно повлиять на украинцев в оккупации, - ЦНС

Россияне пытаются информационно повлиять на украинцев в оккупации. Для этого они сознательно распространяют дезинформацию на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Враг активно продолжает проводить свою дезинформационную кампанию против Украины с целью осветить Силы обороны Украины и действия Высшего военно-политического руководства нашего государства в негативном свете в глазах граждан Украины и западных партнеров", - сообщили в центре.

В ЦНС объяснили, что в связи с этим, оккупанты используют подконтрольные СМИ на временно оккупированных территориях Украины, поскольку информационные и печатные ресурсы остаются основным инструментом влияния оккупационного режима для когнитивного управления территориями, распространяя новости, содержащие идеологию "рашизм"а и навязывание нарративов о важности проведения полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

"Таким образом, оккупанты применяют информационные и печатные средства СМИ, как важный инструмент влияния распространения своей «идеологии» и взглядов на проведение так называемой «СВО». Материалы, которые оккупанты публикуют в своих источниках содержат язык вражды и ненависти ко всему украинскому. Видно, что "рашисты" не готовы мириться с фактом нашего существования", - отметили в центре.

В то же время Центр национального сопротивления напомнил, что он постоянно продолжает призывать граждан, оставшихся на временно оккупированных территориях, не быть равнодушными и передавать інформацию обо всех преступлениях оккупационных администраций и любой деятельности представителей российско-оккупационных войск.

"Каждый коллаборационист и оккупант не сможет избежать справедливого наказания. Помогайте нам приблизить нашу общую победу", - отметили в ЦНС.