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Россияне планируют готовить офицеров службы РЭБ на оккупированных территориях, - ЦНС

Украина, Суббота 08 июня 2024 20:12
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Россияне планируют готовить офицеров службы РЭБ на оккупированных территориях, - ЦНС Фото: россияне будут готовить офицеров РЭБ на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Россияне хотят открыть кафедры подготовки офицеров службы радиоэлектронной борьбы при высших учебных заведениях на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет о гражданских вузах, которые будут готовить офицерский состав для армии оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Как рассказывает ЦНС, местные гауляйтеры пообещали высшему руководству из Кремля организовать эти кафедры в ближайшее время. Обучение будет по сокращенной программе, а выпускникам курса обещают хорошие должности по контракту.

Известно также, что теперь в вузах на оккупированных территориях введут обязательные предметы по управлению беспилотниками.

Напомним, ранее сообщалось, Россия хочет отправить на военные учения около 2,5 тысяч подростков с временно оккупированных территорий.

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