Захватчикам из войск ПВО приказали эвакуироваться из Крыма с семьями, - партизаны

Военнослужащие противовоздушной обороны ВС РФ получили приказ об эвакуации семей из Крыма. Параллельно захватчики создают новые мобильные группы ПВО для борьбы с БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления " АТTШ ".

"Агент "АТЕШ", входящий в расчет системы ПВО, дислоцированной в населенном пункте Осовины в Крыму, сообщает о получении "рекомендации" от командиров начать эвакуацию своих семей в военные городки Южного военного округа", - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, это развитие событий совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область, что создает угрозу безопасности в Крыму, оставляя его без надлежащего покрытия.

"Параллельно, ВС РФ создают новые мобильные группы ПВО для борьбы с БПЛА, используя ЗУ-23-2. Это указывает на стратегическую переориентацию и подготовку новых вызовов в обороне, тогда как основное внимание отводится из Крыма", - информирует движение сопротивления.