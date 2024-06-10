ua en ru
Пн, 10 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Партизаны обнаружили РЛС оккупантов в Крыму: где она расположена (фото, видео)

Крым, Понедельник 10 июня 2024 12:29
UA EN RU
Партизаны обнаружили РЛС оккупантов в Крыму: где она расположена (фото, видео) Фото: партизаны в Крыму обнаружили РЛС оккупантов (иллюстративное фото wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны обнаружили радиорелейную станцию оккупантов в Крыму. Она расположена в Раздольненском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

Как отмечают партизаны, станция Р-419 предназначена для развертывания радиорелейных или кабельных линий связи, ответвления каналов, для использования в качестве радиовставки на поврежденных или ремонтируемых кабельных линиях связи.

"Экспонат очень ценен для рашистов и достаточно современный. Он был взят на вооружение в 2018 году", - объясняет движение сопротивления.

В "АТЕШ" отметили, что "обратный отчет жизни этой РЛС начался", а процесс ее уничтожения "станет большим сюрпризом для оккупантов".

Недавно мы сообщали, что оккупанты начали перебрасывать системы ПВО в Крым.

Также накануне партизаны отследили перемещение одной из мобильных огневых групп РФ на оккупированном полуострове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым партизаны Война России против Украины
NEWS
Темпы бьют рекорды. Где Украина берет газ и как пытается нарастить добычу
Темпы бьют рекорды. Где Украина берет газ и как пытается нарастить добычу
DAILY
Федор Вениславский: Электронных повесток через электронные кабинеты не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Электронных повесток через электронные кабинеты не будет