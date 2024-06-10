Загарбникам з військ ППО наказали евакуюватись із Криму з сім'ями, - партизани
Військовослужбовці протиповітряної оборони ЗС РФ отримали наказ на евакуацію сімей із Криму. Паралельно, загарбники створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
"Агент "АТЕШ", що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання "рекомендації" від командирів почати евакуацію своїх родин у військові містечка Південного військового округу", - йдеться в повідомленні.
Як зауважують партизани, цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО в Бєлгородську область, що створює загрозу безпеці в Криму, залишаючи його без належного покриття
"Паралельно, ЗС РФ створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БПЛА, використовуючи ЗУ-23-2. Це вказує на стратегічну переорієнтацію і підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага відводиться з Криму", - інформує рух опору.
ППО окупантів в Криму
Сьогодні ми розповідали про те, що партизани виявили у Криму РЛС окупантів, яка має цікаві технічні особливості.
Нещодавно ми повідомляли, що загарбники почали перекидувати системи ППО до Криму.
Також напередодні партизани відстежили переміщення однієї із мобільних вогневих груп РФ на окупованому півострові.
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