Оккупанты в Мариуполе меняют позиции и опрокидывают ПВО в Крым, - партизаны

Партизаны зафиксировали перемещение позиций захватчиков в Мариуполе. Кроме того, оккупанты начали перебрасывать системы ПВО в Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления " АТЕШ ".

Также, по имеющейся информации, в Крым были опрокинуты установки, обеспечивающие защиту воздушного пространства Мариуполя.

"Как сообщил наш агент, среди военнослужащих РФ, им поступило распоряжение заселяться в жилых кварталах для сбережения техники и личного состава", - говорится в сообщении.

После успешных ударов в Донецке и Луганске партизаны фиксируют активную передислокацию оккупантов.

Российская ПВО в Крыму

Российские войска захватили Крым в 2014 году. После этого захватчики начали свозить на полуостров свои системы ПВО, поскольку превратили данную захваченную часть территории Украины в большой и важный военный хаб.

Еще большее значение для россиян в этом контексте полуостров приобрел после масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

При этом украинские силы обороны зная о "сверхзадаче" Крыма для России не теряют возможности ударить по военным объектам и местам сосредоточения техники и живой силы врага, ПВО - не исключение.

На днях мы сообщали, что партизаны отследили перемещение россиянами систем ПВО для защиты моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией. Кроме того, 13 мая под удар попала русская база ПВО на горе Ай-Петри в Крыму.

Сегодня стало известно, что оккупанты начали строить заграждения, чтобы скрыть свою ПВО в Крыму.

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