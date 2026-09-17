Затормозить не удастся: Цукерберг выступил против ограничений ИИ и поддержал NVIDIA

По словам Цукерберга, разработчики обладают естественным экономическим стимулом создавать безопасные продукты, поскольку именно доверие пользователей и соответствие систем человеческим ценностям будут определять рыночный успех алгоритмов.

Нарушение этих принципов чревато IT-лабораториями прямым убытком и юридической ответственностью. Это, по мнению CEO Meta, делает дополнительный государственный контроль избыточным.

Саморегулирование разработчиков и позиция оппонентов

Как пример, Цукерберг упомянул добровольную отсрочку релиза собственных технологий Muse из-за необходимости дополнительных проверок защищенности.

"Направление значительного большинства вычислительных ресурсов на служение людям, а не на гонку к рекурсивному самоулучшению является одним из лучших способов обеспечить безопасное развитие этой технологии. Meta взяла на себя эту обязанность, и другие лаборатории тоже могут это сделать", - отметил он.

Похожее мнение на конференции Salesforce Dreamforce высказал и Дженсен Хуанг, отметив, что действующего законодательства вполне достаточно для привлечения компаний к ответственности за качество программного обеспечения.

В то же время в лагере сторонников ограничений остаются руководитель Anthropic Дарио Амодей и глава OpenAI Сэм Альтман.

Они настаивают на том, что мониторинг рисков должен предшествовать внедрению новых функций , хотя и признают сложность координации мер безопасности в условиях жесткой международной конкуренции.

Дискуссия уже распространилась и на политические и финансовые сферы. Так президент США Дональд Трамп критически оценил призывы к сдерживанию технологий, назвав главным гарантом безопасности действенное государственное руководство.

На фоне этих споров среди инвесторов возникли опасения по поводу возможности коррекции фондового рынка.

Впрочем, часть аналитиков убеждена, что смещение фокуса по непрерывной гонке функций на устойчивость и надежность искусственного интеллекта в перспективе лишь укрепит технологический сектор.