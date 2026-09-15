"Это обман". Трамп отрицает, что ИИ способен захватить мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Америке уже существуют механизмы регулирования и преследования компаний, которые занимаются искусственным интеллектом. Он также считает обманом то, что ИИ захватит мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и посты Трампа в Truth Social .

Отметим, что на прошлой неделе исследователь из компании Anthropic Джейкоб Коксон заявил отставке, отчасти потому, что "люди, которые разрабатывают ИИ, всерьез считают, что он может убить нас к концу десятилетия.

Помимо этого, руководители некоторых крупнейших компаний в сфере ИИ призвали замедлить темпы развития этой технологии. В частности, главы Anthropic, OpenAI и xAI. Однако Трамп выступает против замедления.

"Единственный механизм контроля или "ограничители", необходимые ИИ - это сильный и умный с высоким IQ президент, и США он есть в избытке", - написал Трамп, добавив, что Китаю пойдет на пользу то, что в отношении развития ИИ возникнут сомнения.

Через время президент США снова сделал пост, в котором назвал обманом заявления о том, что искусственный интеллект "собирается захватить мир".

"Утверждение, что ИИ собирается захватить мир, - это обман, так же как глобальное "потепление", при котором все уже должны были бы быть мертвы, Россия-Россия-Россия, Украина-Украина-Украина или обман № 1 с импичментом или обман № 2 с импичментом", - утверждает глава Белого дома.

По его словам, это все является проявлениями деятельности "радикальных левых дурократов", которые, по мнению Трампа, "никогда не сдаются, но редко побеждают".

Отметим, что уже на следующей неделе у Трампа запланирована встреча с главой Китая Си Цзиньпином в Вашингтоне.

Причем ранее Reuters писало, что обе страны планируют в середине сентябре провести отдельную встречу для обсуждения рисков, связанных с искусственным интеллектом.