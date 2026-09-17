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Загальмувати не вдасться: Цукерберг виступив проти обмежень ШІ та підтримав NVIDIA

13:12 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
Цукерберг розкритикував главу Anthropic через ШІ (фото: David Paul Morris/Bloomberg)

Марк Цукерберг виступив проти закликів уповільнити розвиток штучного інтелекту. Глава Meta підтримав позицію Дженсена Хуанга з NVIDIA та поставив під сумнів аргументи очільника Anthropic Даріо Амодея.

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на допис CEO Meta в X.

За словами Цукерберга, розробники мають природний економічний стимул створювати безпечні продукти, оскільки саме довіра користувачів та відповідність систем людським цінностям визначатимуть ринковий успіх алгоритмів.

Порушення цих принципів загрожує IT-лабораторіям прямими збитками та юридичною відповідальністю. Це, на думку CEO Meta, робить додатковий державний контроль надлишковим.

Саморегулювання розробників та позиція опонентів

Як приклад, Цукерберг згадав добровільне відтермінування релізу власних технологій Muse через необхідність додаткових перевірок захищеності.

"Спрямування значної більшості обчислювальних ресурсів на служіння людям, а не на гонку до рекурсивного самопокращення, є одним із найкращих способів забезпечити безпечний розвиток цієї технології. Meta взяла на себе цей обов’язок, і інші лабораторії теж можуть це зробити", - зазначив він.

Читайте більше: "Це обман". Трамп заперечує, що ШІ здатний захопити світ

Схожу думку на конференції Salesforce Dreamforce висловив і Дженсен Хуанг, зауваживши, що чинного законодавства цілком достатньо для притягнення компаній до відповідальності за якість їхнього програмного забезпечення.

Водночас у таборі прибічників обмежень залишаються керівник Anthropic Даріо Амодей та очільник OpenAI Сем Альтман.

Вони наполягають на тому, що моніторинг ризиків має передувати впровадженню нових функцій, хоча й визнають складність координації заходів безпеки в умовах жорсткої міжнародної конкуренції.

Дискусія вже поширилася і на політичні та фінансові сфери. Так, президент США Дональд Трамп критично оцінив заклики до стримування технологій, назвавши головним гарантом безпеки дієве державне керівництво.

На тлі цих суперечок серед інвесторів виникли побоювання щодо можливості корекції фондового ринку.

Втім, частина аналітиків переконана, що зміщення фокусу з безупинної гонки функцій на стійкість і надійність штучного інтелекту в перспективі лише зміцнить технологічний сектор.

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Марк ЦукербергMetaШтучний інтелект