Загадка Shenlong: Китай развернул неизвестный объект на орбите Земли
Китайский секретный космоплан Shenlong на четвертой орбитальной миссии развернул неизвестный космический аппарат. Новый объект зафиксировали радары глобальной сети слежения за космическим пространством.
Об этом информирует РБК-Украина , ссылаясь на Gizmodo .
Загадочный объект в непосредственной близости от китайского корабля впервые нашел космический радар Kiwi Space Radar компании LeoLabs в Новой Зеландии.
Впоследствии аналитики платформы LeoLabs Delta провели дополнительные наблюдения и подтвердили, что аппарат выпущен именно с борта Shenlong.
Согласно сообщению компании на платформе X, зафиксированная активность состоялась 22 июня 2026 в 02:30 UTC. Обнаруженный объект не соответствовал ни одному другому ранее известному аппарату в действующих космических каталогах .
На 02:30 UTC на 22 June 2026, LeoLabs detekted unknown объект в берегу Čína Shenlong reusable spaceplane.— LeoLabs (@LeoLabs_Space) 22 июня 2026
Этот объект не совпадает с любым другим объектом в нашем каталоге. Это было первое место, которое было предложено нашим Tracker radar в New Zealand. pic.twitter.com/AEf4gbyJPr
История миссий Shenlong и орбитальные маневры
Космоплан Shenlong является разработкой Китайской академии технологий ракет-носителей (CALT) - государственной компании, производящей космические системы гражданского и военного назначения.
Впервые аппарат совершил короткий двухдневный полет в 2020 году, после чего приземлился на космодроме Цзюцюань в пустыне Гоби. Следующие миссии продолжались значительно дольше: в августе 2022 корабль провел на орбите 276 дней, а в декабре 2023 запустился в полет продолжительностью 268 дней. Четвертая миссия стартовала 7 февраля.
Во время своих полетов китайский корабль отрабатывает сложные технологические операции :
- Проведение различных орбитальных маневров.
- Операции сближения, захвата и стыковки с другими объектами.
- Полеты в так называемом "рое" с другими аппаратами.
- Вертикальный взлет с помощью ракеты и горизонтальное приземление на взлетно-посадочную полосу.
Китай выпускал неизвестные объекты и во время предварительных запусков. Некоторые из них даже излучали радиосигналы, однако КНР ни разу не подтвердила их развертывание даже после того, как их официально каталогизировали военные структуры США.
В ходе прошлых миссий Shenlong проводил маневры сближения и тестировал восторг выпущенных им спутников.
Засекреченность программы КНР и противостояние с Космическими силами США
Официальное китайское государственное информагентство Синьхуа отмечает , что аппарат создан для "проведения технологической верификации многоразовых космических кораблей для обеспечения мирного использования космоса".
Однако из-за чрезвычайной секретности проекта эксперты Secure World Foundation предполагают, что Shenlong может разрабатываться как потенциальная платформа для размещения космического оружия или комплекс для ведения наблюдения, разведки и раннего предупреждения об угрозах.
Параллельно США развивают свою аналогичную программу. Американские космические силы используют экспериментальный беспилотный шаттл Boeing X-37.
Свою восьмую миссию (OTV-8) американский корабль начал 21 августа 2025 с целью тестирования орбитальных технологий для укрепления военного потенциала США в космосе.
Оба секретных космоплана одновременно находятся на орбите Земли, а даты их возвращения и приземления остаются необъявленными.