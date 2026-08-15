Совладелец Fire Point намекнул на удар "Фламинго" по авиазаводу в Саратове

В Саратове ночью 15 августа раздался взрыв и разгорелся пожар - местные жители публикуют кадры с места "атаки ракеты". За возможным ударом мог стоять авиационный завод "Авиакор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию одного из владельцев компании FirePoint Дениса Штиллермана в X.

Что известно о возможном ударе

Местные жители Саратова сообщают о взрыве и пожаре, публикуя видео с надписью "после атаки ракеты".

На возможную причастность ракеты "Фламинго" намекнул один из владельцев компании Fire Point Денис Штиллерман, выложивший в X видео с запуском ракеты.

Впрочем, действительно ли это было именно "Фламинго" - пока неизвестно.

Что за завод мог пострадать

По предварительным данным, целью могло стать предприятие "Авиакор" - авиационный завод, обеспечивающий российскую авиацию запчастями и участвовавший в модернизации бомбардировщиков.