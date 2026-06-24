Загадка Shenlong: Китай розгорнув невідомий об'єкт на орбіті Землі

Китайський секретний космоплан Shenlong під час четвертої орбітальної місії розгорнув невідомий космічний апарат. Новий об'єкт зафіксували радари глобальної мережі стеження за космічним простором.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на Gizmodo .

Загадковий об'єкт у безпосередній близькості від китайського корабля вперше виявив космічний радар Kiwi Space Radar компанії LeoLabs у Новій Зеландії.

Згодом аналітики платформи LeoLabs Delta провели додаткові спостереження та підтвердили, що апарат був випущений саме з борту Shenlong.

Згідно з повідомленням компанії на платформі X, зафіксована активність відбулася 22 червня 2026 року о 02:30 UTC. Виявлений об'єкт не відповідав жодному іншому раніше відомому апарату у чинних космічних каталогах.

At 02:30 UTC on 22 June 2026, LeoLabs detected an unknown object in the vicinity of the Chinese Shenlong reusable spaceplane.



This object did not correlate to any other object in our catalog. It was first observed by our Tracker radar in New Zealand. pic.twitter.com/AEf4gbyJPr — LeoLabs (@LeoLabs_Space) June 22, 2026

Історія місій Shenlong та орбітальні маневри

Космоплан Shenlong є розробкою Китайської академії технологій ракет-носіїв (CALT) - державної компанії, яка виробляє космічні системи цивільного та військового призначення.

Вперше апарат здійснив короткий дводенний політ у 2020 році, після чого приземлився на космодромі Цзюцюань у пустелі Гобі. Наступні місії тривали значно довше: у серпні 2022 року корабель провів на орбіті 276 днів, а в грудні 2023 року запустився у політ тривалістю 268 днів. Четверта місія стартувала 7 лютого.

Під час своїх польотів китайський корабель відпрацьовує складні технологічні операції:

Проведення різноманітних орбітальних маневрів.

Операції зближення, захоплення та стикування з іншими об'єктами.

Польоти у так званому "рої" з іншими апаратами.

Вертикальний зліт за допомогою ракети та горизонтальне приземлення на злітно-посадкову смугу.

Китай випускав невідомі об'єкти і під час попередніх запусків. Деякі з них навіть випромінювали радіосигнали, проте КНР жодного разу не підтвердила їхнє розгортання, навіть після того, як їх офіційно каталогізували військові структури США.

Під час минулих місій Shenlong проводив маневри зближення та тестував захоплення випущених ним супутників.

Засекреченість програми КНР та протистояння з Космічними силами США

Офіційне китайське державне інформагентство Сіньхуа зазначає, що апарат створено для "проведення технологічної верифікації багаторазових космічних кораблів задля забезпечення мирного використання космосу".

Проте через надзвичайну секретність проєкту експерти Secure World Foundation припускають, що Shenlong може розроблятися як потенційна платформа для розміщення космічної зброї або ж як комплекс для ведення спостереження, розвідки та раннього попередження про загрози.

Паралельно США розвивають власну аналогічну програму. Американські космічні сили використовують експериментальний безпілотний шатл Boeing X-37.

Свою восьму місію (OTV-8) американський корабель розпочав 21 серпня 2025 року з метою тестування орбітальних технологій для зміцнення військового потенціалу США у космосі.

Наразі обидва секретні космоплани одночасно перебувають на орбіті Землі, а дати їхнього повернення та приземлення залишаються неоголошеними.