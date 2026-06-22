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NASA создала марсоход нового поколения: он делает то, чего не умеют Curiosity и Perseverance

15:34 22.06.2026 Пн
2 мин
Новому велосипеду не страшны высотные препятствия
aimg Ольга Завада
NASA создала марсоход нового поколения: он делает то, чего не умеют Curiosity и Perseverance NASA представила новое поколение роверов (скриншот: NASA)
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NASA создала и успешно испытала в пустыне Колорадо прототип революционного планетохода Ernest, призванного заменить действующие медленные марсоходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет NASA.

Активная подвеска и новые режимы передвижения

Главным отличием Ernest от предыдущих поколений планетоходов, начиная с Sojourner и заканчивая Curiosity и Perseverance, является отказ от классической пассивной подвески типа rocker-bogie.

Вместо шести колес новый прототип имеет четыре, однако каждое из них оснащено индивидуальным приводом управления.

Благодаря двум мощным шарнирам в передней части, управляющим карданным механизмом, ровер способен динамически менять типы хода:

Wheel-walking (шагание колесами): поочередное поднятие и перенос колес через крупные валуны и обломки скал.

Squirming (ползание): специфическое движение корпуса для выкарабкивания из глубокого песка или насыпов.

Obstacle-climbing (вертикальное восхождение): активное подтягивание шасси на крутых склонах.

Аппарат может самостоятельно переключаться между активным и пассивным режимами подвески для экономии энергии аккумуляторов, а благодаря полностью поворотной конструкции всех четырех колес ровер способен двигаться в любом направлении без предварительного разворота корпуса.

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Результаты испытаний в Колорадо

Текущую версию Ernest протестировали в экстремальных условиях пустыни Колорадо. Четырехфутовый (1,22 м) прототип, который в случае финальной миссии будет увеличен вдвое, продемонстрировал высокую надежность во время длительных заездов.

За семь дней испытаний робот непрерывно двигался более 37 часов и преодолел расстояние около 25,7 км. При этом его максимальная скорость на ровной поверхности достигла 0,97 км/ч.

С 2022 года инженеры создали несколько итераций Ernest, опробовав почти десяток конфигураций ходовой части. Последняя модификация получила усовершенствованные алгоритмы самостоятельного принятия решений на базе встроенного ИИ.

Компьютерный мозг позволяет планетоходу в режиме реального времени анализировать уклон склонов, оценивать опасность камней и прокладывать маршрут в обход ловушек без ожидания радиокоманд из командного центра. Ученые отметили, что это критически важно для будущих масштабных экспедиций на Луну и Марс.

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