Стимпанк-ПК без кулеров: тест в Cyberpunk 2077 показал неожиданный результат

19:15 24.05.2026 Вс
2 мин
Британские инженеры решили бросить вызов законам термодинамики
aimg Ольга Завада
Топовый игровой компьютер запустили без единого кулера (скриншот: Billet Labs)
Британский бренд Billet Labs, специализирующийся на премиальных компонентах для ПК, реализовал уникальный моддинг-проект. Разработчики собрали топовую игровую систему на базе процессора AMD Ryzen 7 9800X3D и новой видеокарты Nvidia GeForce RTX 5080, полностью отказавшись от традиционных кулеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Videocardz.

Физика против тепла: как работает контур без помпы

Для реализации замысла специалисты Billet Labs разработали сложную кастомную систему, состоящую из трех массивных пассивных радиаторов с габаритами 40×20 см, 28×14 см и 24×12 см.

Главная фишка конструкции заключается в полном отсутствии механических двигателей для циркуляции жидкости.

Вода внутри контура движется исключительно благодаря естественному температурному градиенту. Нагретая от кристаллов CPU и GPU жидкость поднимается вверх к радиаторам, где охлаждается, утяжеляется и снова опускается к теплосъемникам.

Чтобы дополнительно рассеивать тепло от материнской платы Gigabyte Aorus Pro B850, ее смонтировали на алюминиевой пластине толщиной 8 миллиметров с помощью плотных термопрокладок.

Единственным элементом с вентилятором остался блок питания на 600 Вт, однако его конструкцию во время эксперимента решили не менять в целях безопасности.

Результаты стресс-тестов: от Cinebench до Cyberpunk 2077

ПК без вентилятора продемонстрировал исключительную стабильность в большинстве повседневных и рабочих сценариев:

Режим простоя (Idle). По словам разработчиков, система ведет себя идеально. Температура теплоносителя держится на отметке всего 28 °C.

Рендеринг в Cinebench. При условии 100% нагрузки на процессор Ryzen 7 9800X3D в течение 30 минут хладагент прогрелся до 39 °C. Сам процессор раскалился до предельных 90 °C, однако автоматика не зафиксировала ни одного сброса частот (троттлинга) - чип выдал максимум своей мощности.

Тяжелый гейминг (Cyberpunk 2077). Одновременное подключение к работе мощного графического чипа RTX 5080 существенно усложнило задачу. Вода внутри контура разогрелась свыше 55 °C.

Компьютер работал стабильно, без вылетов и артефактов, однако инженеры признают: такие температуры жидкости выше рекомендованных норм для длительной безопасной эксплуатации железа.

Проект Billet Labs наглядно доказал, что пассивное охлаждение современных топ-компонентов вполне возможно. Тем не менее для повседневного бесшумного гейминга пользователям все же придется искать компромисс - либо ограничивать энергопотребление чипов, либо проектировать еще более массивные радиаторные блоки для эффективного отвода тепла.

