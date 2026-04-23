ua en ru
Чт, 23 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Ретро-игры на Steam Deck: Polymega позволит запускать диски и картриджи

13:23 23.04.2026 Чт
2 мин
Устройство стоимостью 200 долларов поддерживает легендарные платформы - от PlayStation 1 до Sega Saturn
aimg Ольга Завада
Polymega представила устройство для запуска игр на ПК

Играть в классические игры на современном железе теперь можно без использования сомнительных ROM-файлов из интернета. Новая разработка Polymega Remix предлагает базовый блок и специальное приложение для Windows, которые позволяют превратить персональную физическую коллекцию игр в цифровую библиотеку.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Polymega.

Какие консоли поддерживает Polymega Remix

Система использует внешний привод, который подключается к компьютеру через USB. После считывания диска или картриджа игра появляется в персональной цифровой коллекции в приложении Polymega.

"Если вы коллекционируете ретро-игры и имеете совместимое ПК или портативное устройство, Remix создан именно для вас. Гаджет позволяет сохранить вашу коллекцию физических игр так же, как и Polymega Base Unit, но при этом предоставляет большую гибкость в выборе способа и места игры", - отмечают разработчики.

Базовая станция по умолчанию поддерживает игры на компакт-дисках для таких систем:

  • Sony PlayStation 1 и Sega Saturn;
  • Sega CD, Mega CD и 32XCD;
  • Neo Geo CD, TurboGrafx CD и PC-Engine CD.

Для владельцев картриджей предусмотрены сменные модули (адаптеры), их следует покупать отдельно. Из преимуществ - они позволяют оцифровать игры для NES (Dendy), SNES, Sega Genesis, Nintendo 64 и Atari 2600.

Ретро-игры на Steam Deck: Polymega позволит запускать диски и картриджиРазработчики предлагают немало решений для любителей ретро-игр (фото: Polymega)

Технические возможности и доступность

Приложение Polymega не просто запускает игры, но и улучшает визуальный опыт геймера. Разработчики добавили поддержку виртуальных режимов дисплея, которые имитируют вид старых телевизоров, а также возможность применять патчи для ROM-хаков.

На момент запуска система совместима с Windows и Mac на базе процессоров Intel. Однако производитель обещает, что уже в ближайшие месяцы появятся версии для iPhone, iPad, Android и современных Mac с чипами серии M (ARM).

Цена базового устройства Polymega Remix составляет 200 долларов (без учета налогов и доставки). Первые поставки геймерам, которые оформили заказ, начнутся уже в мае этого года.

При всем при этом разработчики подчеркивают: адаптеры для картриджей придется докупать в зависимости от того, какие именно ретро-консоли есть в домашней коллекции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
