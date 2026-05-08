ua en ru
Пт, 08 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Легендарная ретро-консоль получила большое обновление: что изменилось в новой Anbernic

15:42 08.05.2026 Пт
2 мин
Ностальгический вайб затрагивает и геймеров
aimg Ольга Завада
Легендарная ретро-консоль получила большое обновление: что изменилось в новой Anbernic Anbernic добавила металлический финиш своей консоли (скриншот: Anbernic)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Компания Anbernic выпустила обновленную версию своей популярной портативной консоли RG34XX SP. Устройство получило премиальное металлическое покрытие и улучшенные тактильные свойства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anbernic.

Больше интересного: Легендарные ПК 80-х возвращаются: ZX Spectrum и Commodore 64 стали портативными консолями

Визуальные изменения и эргономика

Главный акцент в новинке сделан на внешнем виде и изменении ощущений от использования.

Что усовершенствовали разработчики:

Металлическое покрытие - производитель называет это "премиальным обновлением", поскольку специальный слой краски делает корпус визуально дороже предыдущих пластиковых вариантов.

Тактильность - благодаря новому покрытию устройство стало менее скользким и лучше ощущается в руках во время длительных игровых сессий.

Дизайн - модель Metallic Blue дополнила имеющуюся линейку цветов (желтый, серый, черный и индиго).

Технические характеристики

Аппаратная база: устройство работает на чипсете Allwinner H700 и оснащен аккумулятором емкостью 3 300 мАч.

Дисплей: консоль имеет 3,4-дюймовый экран с разрешением 480p, что считается оптимальным для ретро-игр.

Память: новая модель поставляется с 1 ГБ оперативной памяти. Это соответствует стандарту, который Anbernic ввела для этой линейки в начале 2026 года.

Операционная система: гаджет работает под управлением Linux, что позволяет легко настраивать эмуляторы для различных игровых платформ.

Стоимость и комплектация

Anbernic предлагает несколько вариантов комплектации в зависимости от объема встроенного хранилища.

Базовая версия: по цене 67,99 доллара покупатель получает консоль и карту microSD на 64 ГБ.

Расширенные версии: модели с дополнительными картами памяти на 128 ГБ и 256 ГБ стоят 97,99 доллара и 117,99 доллара соответственно.

Обновленная консоль уже доступна для заказа на официальном сайте производителя. Выход Metallic Blue стал промежуточным шагом перед ожидаемым релизом абсолютно новой модели RG Rotate, которую компания должна представить в ближайшее время.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Xbox
Новости
Обновленная версия нацизма имеет маркировку: "сделано в России", - Зеленский
Обновленная версия нацизма имеет маркировку: "сделано в России", - Зеленский
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта