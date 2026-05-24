Стімпанк-ПК без кулерів: тест у Cyberpunk 2077 показав несподіваний результат

Британський бренд Billet Labs, що спеціалізується на преміальних компонентах для ПК, реалізував унікальний моддинг-проєкт. Розробники зібрали топову ігрову систему на базі процесора AMD Ryzen 7 9800X3D та нової відеокарти Nvidia GeForce RTX 5080, повністю відмовившись від традиційних кулерів.

Фізика проти тепла: як працює контур без помпи

Для реалізації задуму фахівці Billet Labs розробили складну кастомну систему, що складається з трьох масивних пасивних радіаторів із габаритами 40×20 см, 28×14 см та 24×12 см.

Головна фішка конструкції полягає у повній відсутності механічних рушіїв для циркуляції рідини.

Вода всередині контуру рухається виключно завдяки природному температурному градієнту. Нагріта від кристалів CPU та GPU рідина підіймається вгору до радіаторів, де охолоджується, важчає і знову опускається до теплознімачів.

Щоб додатково розсіювати тепло від материнської плати Gigabyte Aorus Pro B850, її змонтували на алюмінієвій пластині завтовшки 8 міліметрів за допомогою щільних термопрокладок.

Єдиним елементом із вентилятором залишився блок живлення на 600 Вт, проте його конструкцію під час експерименту вирішили не змінювати задля безпеки.

Результати стрес-тестів: від Cinebench до Cyberpunk 2077

ПК без вентилятора продемонстрував виняткову стабільність у більшості повсякденних та робочих сценаріїв:

Режим простою (Idle). За словами розробників, система поводиться ідеально. Температура теплоносія тримається на позначці усього 28 °C.

Рендеринг у Cinebench. За умови 100% навантаження на процесор Ryzen 7 9800X3D протягом 30 хвилин хладагент прогрівся до 39 °C. Сам процесор розжарився до граничних 90 °C, проте автоматика не зафіксувала жодного скидання частот (тротлінгу) - чип видав максимум своєї потужності.

Важкий геймінг (Cyberpunk 2077). Одночасне підключення до роботи потужного графічного чипа RTX 5080 суттєво ускладнило завдання. Вода всередині контуру розігрілася понад 55 °C.

Комп'ютер працював стабільно, без вильотів та артефактів, проте інженери визнають: такі температури рідини є вищими за рекомендовані норми для тривалої безпечної експлуатації заліза.

Проєкт Billet Labs наочно довів, що пасивне охолодження сучасних топ-компонентів цілком можливе. Проте для повсякденного безшумного геймінгу користувачам все ж доведеться шукати компроміс - або обмежувати енергоспоживання чипів, або проєктувати ще масивніші радіаторні блоки для ефективного відведення тепла.