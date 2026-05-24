ua en ru
Нд, 24 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Стімпанк-ПК без кулерів: тест у Cyberpunk 2077 показав несподіваний результат

19:15 24.05.2026 Нд
2 хв
Британські інженери вирішили кинути виклик законам термодинаміки
aimg Ольга Завада
Стімпанк-ПК без кулерів: тест у Cyberpunk 2077 показав несподіваний результат Топовий ігровий комп'ютер запустили без жодного кулера (скриншот: Billet Labs)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Британський бренд Billet Labs, що спеціалізується на преміальних компонентах для ПК, реалізував унікальний моддинг-проєкт. Розробники зібрали топову ігрову систему на базі процесора AMD Ryzen 7 9800X3D та нової відеокарти Nvidia GeForce RTX 5080, повністю відмовившись від традиційних кулерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Videocardz.

Більше цікавого: Альтернатива Nintendo Switch 2: топ-5 бюджетних консолей на Android

Фізика проти тепла: як працює контур без помпи

Для реалізації задуму фахівці Billet Labs розробили складну кастомну систему, що складається з трьох масивних пасивних радіаторів із габаритами 40×20 см, 28×14 см та 24×12 см.

Головна фішка конструкції полягає у повній відсутності механічних рушіїв для циркуляції рідини.

Вода всередині контуру рухається виключно завдяки природному температурному градієнту. Нагріта від кристалів CPU та GPU рідина підіймається вгору до радіаторів, де охолоджується, важчає і знову опускається до теплознімачів.

Щоб додатково розсіювати тепло від материнської плати Gigabyte Aorus Pro B850, її змонтували на алюмінієвій пластині завтовшки 8 міліметрів за допомогою щільних термопрокладок.

Єдиним елементом із вентилятором залишився блок живлення на 600 Вт, проте його конструкцію під час експерименту вирішили не змінювати задля безпеки.

Результати стрес-тестів: від Cinebench до Cyberpunk 2077

ПК без вентилятора продемонстрував виняткову стабільність у більшості повсякденних та робочих сценаріїв:

Режим простою (Idle). За словами розробників, система поводиться ідеально. Температура теплоносія тримається на позначці усього 28 °C.

Рендеринг у Cinebench. За умови 100% навантаження на процесор Ryzen 7 9800X3D протягом 30 хвилин хладагент прогрівся до 39 °C. Сам процесор розжарився до граничних 90 °C, проте автоматика не зафіксувала жодного скидання частот (тротлінгу) - чип видав максимум своєї потужності.

Важкий геймінг (Cyberpunk 2077). Одночасне підключення до роботи потужного графічного чипа RTX 5080 суттєво ускладнило завдання. Вода всередині контуру розігрілася понад 55 °C.

Комп'ютер працював стабільно, без вильотів та артефактів, проте інженери визнають: такі температури рідини є вищими за рекомендовані норми для тривалої безпечної експлуатації заліза.

Проєкт Billet Labs наочно довів, що пасивне охолодження сучасних топ-компонентів цілком можливе. Проте для повсякденного безшумного геймінгу користувачам все ж доведеться шукати компроміс - або обмежувати енергоспоживання чипів, або проєктувати ще масивніші радіаторні блоки для ефективного відведення тепла.

Читайте більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Комп'ютери
Новини
Горіли 10 тисяч "квадратів", гасили гелікоптери: ДСНС показала наслідки пожежі на Київщині
Горіли 10 тисяч "квадратів", гасили гелікоптери: ДСНС показала наслідки пожежі на Київщині
Аналітика
"Космос – це завжди дорого й довго". Чи зможе Україна створити власні ракети-носії
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Космос – це завжди дорого й довго". Чи зможе Україна створити власні ракети-носії