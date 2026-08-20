На ЗАЭС произошел уже 27-й блекаут, станция работает на генераторах

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции ночью 20 августа произошел уже 27-й блекаут. Станция работает на дизель-генераторах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

"Временно оккупированная Запорожская АЭС в пятнадцатый раз за этот год потеряла внешнее электропитание: автоматически включились резервные дизель-генераторы, обеспечивающие работу критически важных систем безопасности", - говорится в сообщении.

Как отмечал руководитель "Энергоатома" Павел Ковтонюк, регулярные блекауты на ЗАЭС изнашивают оборудование и повышают риски безопасности. Частое включение дизель-генераторов приводит к более быстрой деградации оборудования.

В компании отметили, что очередной блекаут еще раз подтверждает: ситуация на Запорожской АЭС остается хрупкой.

Риски для ядерной и радиационной безопасности под влиянием некомпетентных российских "управленцев" усиливаются.