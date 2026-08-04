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На ЗАЭС произошел второй за несколько дней блэкаут

16:26 04.08.2026 Вт
2 мин
Есть ли угроза для населения?
aimg Анастасия Никончук
На ЗАЭС произошел второй за несколько дней блэкаут Фото: ЗАЭС (GettyImages)
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Запорожская АЭС, находящаяся под российской оккупацией, 4 августа вновь потеряла внешнее электроснабжение. Спустя почти час подачу электроэнергии удалось восстановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Энергоатома" в Telegram.

Новый блэкаут на ЗАЭС

4 августа Запорожская АЭС вновь осталась без внешнего электроснабжения. В результате станция около часа обеспечивалась электроэнергией за счет дизель-генераторов, которые используются как резервный источник питания для поддержания ядерной и радиационной безопасности.

В 14:20 электроснабжение станции было восстановлено.

Аналогичная ситуация произошла всего несколькими днями ранее — 1 августа. Таким образом, это уже второй случай потери внешнего питания на ЗАЭС за короткий период.

Риски для ядерной безопасности

По данным "Энергоатома", нынешний инцидент стал уже 12-м блэкаутом Запорожской АЭС с начала 2026 года и 24-м — с момента российской оккупации станции.

Это означает, что половина всех случаев полной потери внешнего электроснабжения за время оккупации пришлась именно на текущий год.

В компании подчеркивают, что каждое отключение внешнего питания создает прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности.

Зависимость крупнейшей атомной электростанции Европы от дизель-генераторов называют недопустимой и очередным свидетельством критических рисков, вызванных незаконной российской оккупацией ЗАЭС.

В "Энергоатоме" также заявили, что безопасная эксплуатация станции возможна только после возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины и ее законного оператора — АО "НАЭК "Энергоатом".

Напоминаем, что после захвата Запорожской АЭС российские военные используют территорию станции в военных целях. По данным украинской стороны, на объекте размещают вооружение и оборудование, а также запускают ударные беспилотники, что создает дополнительные риски для ядерной безопасности.

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