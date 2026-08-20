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На ЗАЕС стався вже 27-й блекаут, станція працює на генераторах

08:38 20.08.2026 Чт
2 хв
З початку 2026 року це вже 15-й блекаут
aimg Тетяна Степанова
На ЗАЕС стався вже 27-й блекаут, станція працює на генераторах Фото: на ЗАЕС стався вже 27-й блекаут (Getty Images)
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На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції вночі 20 серпня стався вже 27-й блекаут. Станція працює на дизель-генераторах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАЕК "Енергоатом".

"Тимчасово окупована Запорізька АЕС впʼятнадцяте за цей рік втратила зовнішнє електроживлення: автоматично ввімкнулися резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки", - йдеться в повідомленні.

Як наголошував керівник "Енергоатома" Павло Ковтонюк, регулярні блекаути на ЗАЕС зношують обладнання та підвищують ризики для безпеки. Часте вмикання дизель-генераторів призводить до швидшої деградації обладнання.

У компанії зазначили, що черговий блекаут вкотре підтверджує: ситуація на Запорізькій АЕС залишається крихкою.

Ризики для ядерної та радіаційної безпеки під впливом некомпетентних російських "управлінців" посилюються.

Останні блекаути на ЗАЕС

Нагадаємо, 4 серпня Запорізька АЕС, яка перебуває під російською окупацією, втратила зовнішнє електропостачання. Майже через годину подачу електроенергії вдалося відновити.

Аналогічна ситуація сталася лише за кілька днів раніше - 1 серпня. Таким чином це вже другий випадок втрати зовнішнього харчування на ЗАЕС за короткий період.

Зазначимо, що після захоплення Запорізької АЕС російські військові використовують територію станції у військових цілях.

За даними української сторони, на об'єкті розміщують озброєння та обладнання, а також запускають ударні безпілотники, що створює додаткові ризики для ядерної безпеки.

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Запорізька АЕС Війна в Україні Блекаут
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