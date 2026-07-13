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Оружие в реакторах и пункты управления дронами: РФ превратила ЗАЭС в военную базу

14:07 13.07.2026 Пн
3 мин
Оккупанты также заминировали отдельные технические помещения станции
aimg Валерий Ульяненко
Оружие в реакторах и пункты управления дронами: РФ превратила ЗАЭС в военную базу Фото: оккупированная ЗАЭС (Getty Images)
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Российские войска превратили оккупированную Запорожскую АЭС в военную базу. Там обустраивают склады оружия и запускают ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР Минобороны.

Сейчас все шесть ядерных реакторов станции находятся в состоянии "холодной остановки". Тем не менее, российская армия разместила свою военную технику непосредственно в машинных залах 1, 2, 5 и 6 энергоблоков.

В подвальных помещениях и бомбоубежищах ЗАЭС оккупанты создали склады боеприпасов и вооружения. Технику и патроны также прячут под эстакадами и техническими переходами между зданиями, а на крышах реакторных отделений установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы.

Кроме того, захватчики заминировали отдельные технические помещения у береговой линии бывшего Каховского водохранилища.

Центры управления дронами и ограничения МАГАТЭ

На территории станции россияне разворачивают пункты управления ударными беспилотниками типа "Гербера-сикер" и "Герань-сикер". К управлению дронами привлекают сотрудников российской особой экономической зоны "Алабуга", среди которых несовершеннолетние студенты.

В общей сложности охрану объекта обеспечивает контингент Росгвардии численностью около 1,5 тысяч человек. При этом эксперты МАГАТЭ не имеют свободного доступа к энергоблокам и техническим залам. Россияне пускают их только по заранее согласованному плану и маршруту, что мешает международным специалистам объективно оценить реальную ситуацию.

Угроза блекаутов и дефицит воды

На станции остается критической ситуация с электроснабжением и охлаждением. До оккупации ЗАЭС было 10 линий внешнего питания, а сейчас из-за российской агрессии работает только одна ЛЭП. Поэтому 3 июля 2026 года на станции произошел очередной блекаут - уже 21-й с начала полномасштабного вторжения.

Также захватчики не поддерживают необходимый уровень воды в пруду-охладителе. В июле 2026 года он упал до 12,86 метра при минимально необходимых 15 метрах. Из 57 скважин, необходимых для системы охлаждения, мощными насосами оборудованы только 11.

В настоящее время дефицит воды на площадке пытаются компенсировать подпиткой со сбросного канала Запорожской ТЭС. Такая ситуация чревата работой систем охлаждения реакторов и хранилища отработанного ядерного топлива.

Кадровый голод и давление на персонал

На оккупированной ЗАЭС продолжается острая нехватка квалифицированных кадров. До полномасштабной войны на станции работали около 11 тысяч человек, а сейчас осталось около 7,5 тысяч. В это количество входят 500 работников аутсорсинговой компании, даже не имеющей лицензии на выполнение работ на ядерном объекте.

Всех украинских специалистов под угрозами увольнения заставляют подписывать контракты с "Росатомом". В то же время персонал, завезенный с территории России, не имеет необходимой квалификации для надлежащего обслуживания ЗАЭС из-за существенных технических отличий между украинской станцией и российскими ядерными объектами.

Напомним, недавно на Запорожской атомной электростанции был завершен ремонт ключевой линии электропередачи и других объектов энергетической инфраструктуры.

В то же время возобновить ее работу пока нет возможности из-за повреждения подстанции.

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