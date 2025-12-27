ЗАЭС и территории. Зеленский назвал четкие "красные линии" Украины в мирных переговорах

Зеленский отметил, что идет работа над тем, чтобы был минимум несогласованных вопросов.

"Безусловно, есть "красные линии" для Украины, и я уверен, что есть компромиссные предложения американцев, знаем их, ну и, наверное, у врага нашего также есть свои цели. Все эти вопросы очень чувствительные. Это и территории, и ЗАЭС. Вы знаете мое отношение - юридически мы ничего признавать не будем ни при каких условиях. Если будет обновление подходов, безусловно, перед тем или иным решением мы будем коммуницировать с народом", - заявил он.

По его словам, вопрос обсуждения с обществом: это референдум или те или иные законодательные изменения.

"Но самое главное - это гарантии безопасности. Кроме территориальных вопросов, ЗАЭС, есть гарантии безопасности, которые для нас очень важны", - уточнил он.

Приблизилась ли Украина к прекращению огня и завершению войны

Президент во время общения с журналистами напомнил, что Украина не начинала эту войну, это сделала - Россия.

"Второе, Украина поддержала предложение президента Трампа о прекращении огня. Третье, Украина пошла на много разных компромиссов и в этом есть фиксация в наших договоренностях, в рабочих договоренностях, в нашем 20-пунктном плане. Украина идет на все, на все, что может остановить эту войну. Это говорит о том, что для нас приоритет номер один или единственный приоритет - это окончание войны", - заявил он.

Украинский лидер назвал мир - приоритетом Украины и подчеркнул, что "мы должны быть сильными за столом переговоров. А чтобы быть сильными, нам нужна поддержка мира, Европы и Соединенных Штатов Америки".

"В этой войне, войне России против Украины, мы хотим мира, а Россия демонстрирует желание продолжать войну. И если весь мир, Европа и Америка, будет на нашей стороне, мы все вместе остановим Путина. Потому что все мы вместе будем хотеть одного - окончания войны, нормального мира, устойчивого мира, безопасного для всего мира", - уточнил он.

По его словам, если США или Европа будут на стороне России, это значит, что будет продолжение войны.

"Здесь нет больше вариантов. Есть вариант А - окончание войны как можно быстрее, остановка России - или продолжение войны. И это риск для всех стран мира, потому что Россия не остановится, несмотря на любые договоры, на любые красноречивые их месседжи. Они не остановятся на Украине", - добавил он.

Мирный план

Украинская сторона представила обновленный вариант мирного плана, состоящий из 20 пунктов. Документ базируется на более раннем предложении из 28 пунктов, которое готовила команда Дональд Трамп. Среди ключевых элементов плана - идея создания демилитаризованной "свободной экономической зоны".

Реакция России пока остается сдержанной. В то же время главным требованием Москвы, по имеющейся информации, является отказ Украины от части Донецкой области.