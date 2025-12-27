ЗАЕС і території. Зеленський назвав чіткі "червоні лінії" України в мирних перемовинах

Зеленський зазначив, що йде робота над тим, щоб був мінімум неузгоджених питань.

"Безумовно, є "червоні лінії" для України, і я впевнений, що є компромісні пропозиції американців, знаємо їх, ну і, напевно, у ворога нашого також є свої цілі. Усі ці питання дуже чутливі. Це і території, і ЗАЕС. Ви знаєте моє відношення - юридично ми нічого визнавати не будемо за будь-яких умов. Якщо буде оновлення підходів, безумовно, перед тим чи іншим рішенням ми будемо комунікувати з народом", - заявив він.

За його словами, питання обговорення з суспільством: це референдум або ті чи інші законодавчі зміни.

"Але найголовніше - це гарантії безпеки. Окрім територіальних питань, ЗАЕС, є гарантії безпеки, які для нас дуже важливі", - уточнив він.

Чи наблизилась Україна до припинення вогню і завершення війни

Президент під час спілкування з журналістами нагадав, що Україна не починала цю війну, це зробила - Росія.

"Друге, Україна підтримала пропозицію президента Трампа щодо припинення вогню. Третє, Україна пішла на багато різних компромісів і в цьому є фіксація в наших домовленостях, в робочих домовленостях, в нашому 20-пунктному плані. Україна йде на все, на все, що може зупинити цю війну. Це говорить про те, що для нас пріоритет номер один або єдиний пріоритет - це закінчення війни", - заявив він.

Український лідер назвав мир - пріоритетом України і підкреслив, що "ми маємо бути сильними за столом перемовин. А щоб бути сильними, нам потрібна підтримка світу, Європи і Сполучених Штатів Америки".

"В цій війні, війні Росії проти України, ми хочемо миру, а Росія демонструє бажання продовжувати війну. І якщо весь світ, Європа і Америка, буде на нашому боці, ми всі разом зупинимо Путіна. Бо всі ми разом будемо хотіти одного - закінчення війни, нормального миру, сталого миру, безпечного для всього світу", - уточнив він.

За його словами, якщо США чи Європа будуть на боці Росії, це значить, що буде продовження війни.

"Тут немає більше варіантів. Є варіант А - закінчення війни якнайшвидше, зупинка Росії - або продовження війни. І це ризик для всіх країн світу, бо Росія не зупиниться, незважаючи на будь-які договори, на будь-які красномовні їхні меседжі. Вони не зупиняться на Україні", - додав він.

Мирний план

Українська сторона представила оновлений варіант мирного плану, що складається з 20 пунктів. Документ базується на ранішій пропозиції з 28 пунктів, яку готувала команда Дональд Трамп. Серед ключових елементів плану - ідея створення демілітаризованої "вільної економічної зони".

Реакція Росії наразі залишається стриманою. Водночас головною вимогою Москви, за наявною інформацією, є відмова України від частини Донецької області.