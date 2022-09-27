В районе утечки газа на "Северных потоках" зафиксировали два взрыва, - СМИ

В понедельник, 26 сентября, шведские сейсмологи зафиксировали несколько взрывов в районе, где произошла утечка газа на "Северных потоках".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сейсмолога Шведской национальной сейсмической сети Бьорна Лунда в комментарии SVD .

По информации издания, несколько датских и шведских измерительных станций в зарегистрировали два подводных взрыва в районе, где проходят газопроводы.

"Нет сомнений в том, что это были взрывы… Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Нет сомнений, что это был взрыв. У нас даже была станция в Гноше, которая зафиксировала эти данные", - отметил Лунд.

При этом сейсмолог подчеркнул, что в районе, где произошла утечка газа, обычно не проводятся военные учения.