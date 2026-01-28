Задымление в Бродах на второй день после атаки: есть ли угроза для воздуха в городе

По данным ОВА, мониторинг качества воздуха осуществляют специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней. Специалисты зафиксировали умеренное повышение концентрации оксида углерода, которое не представляет угрозы для здоровья населения.

Для большинства жителей города ограничений пока нет.

В то же время людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы рекомендуют временно ограничить длительные прогулки, а при выходе на улицу - пользоваться защитными масками.

Также жителям советуют воздержаться от проветривания помещений до улучшения ситуации и соблюдать питьевой режим - употреблять не менее 30 мл воды на один килограмм массы тела в сутки.