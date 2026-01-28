UA

Задимлення у Бродах на другий день після атаки: чи є загроза для повітря у місті

Ілюстративне фото: у Бродах все ще спостерігається задимлення після атаки РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У місті Броди Львівської області після вчорашньої атаки російського безпілотника по об’єкту інфраструктури у Золочівському районі все ще спостерігається задимленість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську ОВА.

За даними ОВА, моніторинг якості повітря здійснюють спеціалісти Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Фахівці зафіксували помірне підвищення концентрації оксиду вуглецю, яке не становить загрози для здоров’я населення.

Для більшості мешканців міста обмежень наразі немає.

Водночас людям із хронічними захворюваннями дихальної системи рекомендують тимчасово обмежити тривалі прогулянки, а під час виходу на вулицю - користуватися захисними масками.

Також мешканцям радять утриматися від провітрювання приміщень до покращення ситуації та дотримуватися питного режиму - вживати не менше ніж 30 мл води на один кілограм маси тіла на добу.

Ситуація у Бродах

Нагадаємо, вчора, 27 січня, російська армія завдала удару по інфраструктурі Львівської області.

Згодом стало відомо, що удар прийшовся по місту Броди, там було зафіксовано задимлення та різкий запах у повітрі. Як згодом стало відомо, горіли нафтопродукти.

