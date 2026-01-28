ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

Задымление в Бродах на второй день после атаки: есть ли угроза для воздуха в городе

Украина, Среда 28 января 2026 09:42
Задымление в Бродах на второй день после атаки: есть ли угроза для воздуха в городе Иллюстративное фото: в Бродах все еще наблюдается задымление после атаки РФ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В городе Броды Львовской области после вчерашней атаки российского беспилотника по объекту инфраструктуры в Золочевском районе все еще наблюдается задымленность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую ОГА.

По данным ОВА, мониторинг качества воздуха осуществляют специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней. Специалисты зафиксировали умеренное повышение концентрации оксида углерода, которое не представляет угрозы для здоровья населения.

Для большинства жителей города ограничений пока нет.

В то же время людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы рекомендуют временно ограничить длительные прогулки, а при выходе на улицу - пользоваться защитными масками.

Также жителям советуют воздержаться от проветривания помещений до улучшения ситуации и соблюдать питьевой режим - употреблять не менее 30 мл воды на один килограмм массы тела в сутки.

Ситуация в Бродах

Напомним, вчера, 27 января, российская армия нанесла удар по инфраструктуре Львовской области.

Впоследствии стало известно, что удар пришелся по городу Броды, там было зафиксировано задымление и резкий запах в воздухе. Как впоследствии стало известно, горели нефтепродукты.

