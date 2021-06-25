ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Внаслідок сильної бурі у Львові постраждала людина

Новость на русском →
Львів, П'ятниця 25 червня 2021 20:23
Внаслідок сильної бурі у Львові постраждала людина Фото: сильна буря у Львові (facebook.com/MNSLVIV)
Автор: РБК-Україна

У Львівській області постраждала одна людина внаслідок падіння дерева через потужні зливу та бурю. Для подальшої ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучено 80 осіб особового складу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що після зливи було затоплено одну вулицю та десять приватних будинків. Буря зірвала дахи з 8 житлових будинків та адміністративної будівлі. Громадський електротранспорт тимчасово припинив роботу.

Зокрема, ДСНС пише про постраждалу особу внаслідок падіння дерева. Неподалік від церкви Святого Юра дерево впало на декілька автомобілів.

"Метеорологічна станція Львова відмітила шквальні посилення вітру з максимальними поривами 27 м/с", - відзначає пресслужба гідрометеорологічного центру.

Також патрульна поліція повідомила про звільнення двох жінок з затопленого переходу на вулиці Городоцькій-Виговського.

"На 612 км автодороги М-06 (Київ — Чоп) впало дерево на проїзну частину, рух повністю блокувався. Протягом години ми, ДСНС та дорожні служби відновили проїзд на трасі міжнародного значення", - пише пресслужба органу.

В ЛКП "Львівелектротранс", зі свого боку, відзначили, що подачу струму відновлять лише після повного припинення негоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів постраждалі Буря
NEWS
Заміни "Мінську" немає, але в України є альтернативи в рамках цього процесу, - Арестович
Заміни "Мінську" немає, але в України є альтернативи в рамках цього процесу, - Арестович
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун