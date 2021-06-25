В Україні затримується частина поїздів через сильну бурю у Львові

В Україні поїзди далекого прямування та приміські, які прямують через Львів, йдуть із затримкою до півгодини. Причиною затримки пасажирських потягів пов'язані з сильною бурею, яка обрушилася на місто вдень 25 червня.

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

"У зв'язку зі складними погодними умовами можливі затримки поїздів на Львівській станції", - зазначили в УЗ і закликали пасажирів не залишати свої місця у вагонах.

В "Укрзалізниці" додали, що із затримкою зі Львова вирушили такі поїзди:

№22 Трускавець-Харків - затримка склала 1 годину;

№ 3 Ужгород-Запоріжжя - затримка склала 28 хвилин;

№ 232 Івано-Франківськ-Генічеськ - затримка склала 52 хвилини;

№ 749 Київ-Івано-Франківськ - затримка близько години.

Виконувач обов'язків члена правління УЗ Олександр Перцовський своєю чергою повідомив про затримку ще кількох поїздів і зміну маршрутів їх прямування.

За його даними, із затримкою слідують наступні поїзди: