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Негода на заході України: мешканців Рівненської області просять не виходити з дому

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Рівне, П'ятниця 25 червня 2021 21:15
Негода на заході України: мешканців Рівненської області просять не виходити з дому Фото: негода у Рівному (facebook.com/RivneSAD)
Автор: РБК-Україна

В наслідок сильної бурі на території Рівненської області, ДСНС закликає місцевих жителів не покидати свої домівки без потреби. Громадяни повідомляють про повалені дерева та побиті автомобілі.

Про це пише пресслужба місцевого управління ДСНС.

Зазначається, що підрозділи центрального органу продовжують отримувати дзвінки від жителів Рівненської області та екстрено реагують на всі виклики.

Відповідно до інформації місцевого видання РадіоТрек, дороги мікрорайону Південний та вулиці Чорновола засипані гіллям дерев, а на території села Нова Любомирка випав град завбільшки з куряче яйце.

В районі Житинського кільця очевидці зафільмували піщану бурю.

Також повідомляється, що на один з автобусів впало дерево. За попередньою інформацією - ніхто не постраждав.

"Рівненський Гідрометцентр попереджає про суттєву негоду не лише у п‘ятницю, а й в суботу, 26 червня. Очікуються грози, значні короткочасні зливи, а також град та шквали 15-20 м/с. Це І (жовтий) рівень небезпечності", - відзначає пресслужба метеорологічного центру.

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