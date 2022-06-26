Затримка потягів між Польщею та Україною: УЗ оприлюднила нові дані

Станом на неділю, 26 червня, між Польщею та Україною від графіка відхилилися п'ять потягів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Зазначається, що зараз з затримкою рухаються такі потяги:
При цьому в УЗ наголошують, що всі ремонтні роботи, через які почалися затримки, були завершені.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що потяги затримувалися через пошкодження контактної мережі на польській залізниці.
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