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Затримка потягів між Польщею та Україною: УЗ оприлюднила нові дані

Фото: затримка потягів між Польщею та Україною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Станом на неділю, 26 червня, між Польщею та Україною від графіка відхилилися п'ять потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Зазначається, що зараз з затримкою рухаються такі потяги:

  • №716 Перемишль - Київ - 10 год 13 хв;
  • №715 Київ - Перемишль - 9 год 32 хв;
  • №32/31 Перемишль - Запоріжжя - 9 год 20 хв;
  • №36/35 Перемишль - Одеса - 7 год 4 хв;
  • №54/53 Перемишль - Київ - 5 год 20 хв.

При цьому в УЗ наголошують, що всі ремонтні роботи, через які почалися затримки, були завершені.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що потяги затримувалися через пошкодження контактної мережі на польській залізниці.

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