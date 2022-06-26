Задержка поездов между Польшей и Украиной: УЗ обнародовала новые данные

По состоянию на воскресенье, 26 июня, между Польшей и Украиной от графика отклонились пять поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Отмечается, что сейчас с задержкой движутся следующие поезда:
При этом в УЗ подчеркивают, что все ремонтные работы, из-за которых начались задержки, были завершены.
Напомним, ранее стало известно, что поезда задерживались по причине повреждения контактной сети на польской железной дороге.
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