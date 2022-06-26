Затримка потягів між Польщею та Україною: УЗ оприлюднила нові дані
Фото: затримка потягів між Польщею та Україною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на неділю, 26 червня, між Польщею та Україною від графіка відхилилися п'ять потягів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Зазначається, що зараз з затримкою рухаються такі потяги:
- №716 Перемишль - Київ - 10 год 13 хв;
- №715 Київ - Перемишль - 9 год 32 хв;
- №32/31 Перемишль - Запоріжжя - 9 год 20 хв;
- №36/35 Перемишль - Одеса - 7 год 4 хв;
- №54/53 Перемишль - Київ - 5 год 20 хв.
При цьому в УЗ наголошують, що всі ремонтні роботи, через які почалися затримки, були завершені.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що потяги затримувалися через пошкодження контактної мережі на польській залізниці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.